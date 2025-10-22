10-річний боксер отримав поранення через обстріл Чернігівщини: дитина у важкому стані
- Унаслідок обстрілу Новгород-Сіверського 10-річний боксер Кирило Свириденко отримав поранення і перебуває у важкому стані.
- Російські війська обстріляли стадіон, лікарню, школи та парк, внаслідок чого загинуло 4 людини та поранено 11, у тому числі Кирила.
Російські військові у вівторок, 21 жовтня, завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок атаки окупантів постраждав юний боксер Кирило Свириденко.
Через атаку дронів з боку росіян хлопчик зазнав поранень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці тренера-викладача Віктор Балабка.
У якому стані хлопчик після обстрілу Новгород-Сіверська?
У вівторок Балабко інформував, що хлопчика-боксера оперують в обласній лікарні в Чернігові.
Згодом тренер повідомив, що дитина у важкому стані. За інформацією Балабка, Кирила перевозять до лікарні "Охматдит".
Кирило Свириденко займався у місцевій школі боксу в залі єдиноборств "Лідер" та ще три дні тому виграв одне із місцевих змагань.
Що відомо про обстріл Новгород-Сіверська?
У вівторок, 21 жовтня, росіяни обстріляли касетними боєприпасами стадіон, лікарню, школи та парк у центрі Новгород-Сіверського.
Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що станом на 22 жовтня унаслідок комбінованої атаки загинуло чотири та поранено 11 людей.
Він зазначив, що серед поранених – 10-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані на лікуванні в "Охматдиті".
Росіяни вбили маленького каратиста у Києві
У ніч на 31 липня 2025 року росіяни завдали удару по Києву. Унаслідок атаки загинув 6-річний каратист Матвій Марченко, дім якого зруйнувала ракета.
Хлопчика двічі намагалися реанімувати, однак дитина померла. Реанімаційні заходи тривали дві години, проте хлопчик помер у машині швидкої дорогою до лікарні.
Матвій займався карате у клубі "Сен-Бін" та водними видами спорту у клубі "Бригантина", де його знали як талановитого спортсмена.