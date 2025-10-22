10-річний боксер отримав поранення через обстріл Чернігівщини: дитина у важкому стані

Російські військові у вівторок, 21 жовтня, завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок атаки окупантів постраждав юний боксер Кирило Свириденко.

Через атаку дронів з боку росіян хлопчик зазнав поранень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці тренера-викладача Віктор Балабка.

У якому стані хлопчик після обстрілу Новгород-Сіверська?

У вівторок Балабко інформував, що хлопчика-боксера оперують в обласній лікарні в Чернігові.

Згодом тренер повідомив, що дитина у важкому стані. За інформацією Балабка, Кирила перевозять до лікарні "Охматдит".

Кирило Свириденко займався у місцевій школі боксу в залі єдиноборств "Лідер" та ще три дні тому виграв одне із місцевих змагань.

Що відомо про обстріл Новгород-Сіверська?

У вівторок, 21 жовтня, росіяни обстріляли касетними боєприпасами стадіон, лікарню, школи та парк у центрі Новгород-Сіверського.

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що станом на 22 жовтня унаслідок комбінованої атаки загинуло чотири та поранено 11 людей.

Він зазначив, що серед поранених – 10-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані на лікуванні в "Охматдиті".

