Его сердце остановилось 21 октября после длительной болезни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФВУ. Николаю Петровичу был 71 год.
Что известно о Николае Благодарном?
Он родился 24 июня 1954 года в Харькове. В школьном возрасте занимался активно футболом, где имел значительные успехи.
Однако с этим видом спорта пришлось попрощаться из-за травмы. После перенесенной операции врачи порекомендовали заняться чем-то другим, бесконтактным и менее травматичным.
Именно так Николай Благодарный попал в волейбол. Учась в Харьковском автодорожном институте, его склонность к этому виду спорта и на третьем курсе по приказу заведующего кафедрой он начал тренировать студенческую волейбольную команду.
В 1980 – 1986 годах молодой наставник тренировал мужскую и женскую команды педагогического института в Мелитополе, а после окончания факультета физического воспитания переехал в Геническ на Херсонщине.
В общем Николай Петрович имел более 40-летнюю тренерскую карьеру. Он воспитал более, чем 30 мастеров спорта, а также семерых игроков национальной сборной Украины.
Под его руководством харьковская Юракадемия и черниговский Буревестник провели ряд мощных сезонов. Также тренировал студенческую и полицейскую сборные Украины.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Благодарного. Светлая память!
Что известно о тренерской карьере Николая Благодарного?
Становился призером чемпионатов Украины и выводил Буревестник в элитный дивизион украинского волейбола, с которым даже финишировал в топ-4.
Под его руководством студенческая сборная Украины становилась шестой на Всемирной универсиаде в Таиланде.
С полицейской сборной Украины завоевывал "серебро" на чемпионате Европы.
Был награжден Орденом "За заслуги" Федерации волейбола Украины 1-й степени.