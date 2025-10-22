Его сердце остановилось 21 октября после длительной болезни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФВУ. Николаю Петровичу был 71 год.

Что известно о Николае Благодарном?

Он родился 24 июня 1954 года в Харькове. В школьном возрасте занимался активно футболом, где имел значительные успехи.

Однако с этим видом спорта пришлось попрощаться из-за травмы. После перенесенной операции врачи порекомендовали заняться чем-то другим, бесконтактным и менее травматичным.

Именно так Николай Благодарный попал в волейбол. Учась в Харьковском автодорожном институте, его склонность к этому виду спорта и на третьем курсе по приказу заведующего кафедрой он начал тренировать студенческую волейбольную команду.

В 1980 – 1986 годах молодой наставник тренировал мужскую и женскую команды педагогического института в Мелитополе, а после окончания факультета физического воспитания переехал в Геническ на Херсонщине.

В общем Николай Петрович имел более 40-летнюю тренерскую карьеру. Он воспитал более, чем 30 мастеров спорта, а также семерых игроков национальной сборной Украины.

Под его руководством харьковская Юракадемия и черниговский Буревестник провели ряд мощных сезонов. Также тренировал студенческую и полицейскую сборные Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Благодарного. Светлая память!

