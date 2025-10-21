Сердце Георгия Дмитриевича Чижевского остановилось на 102-м году жизни. Он воспитал не одно поколение спортсменов, которых вдохновлял собственным примером, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Вознесенского городского совета.

В почтенном возрасте покорял бассейны

Соболезнования родным и близким Георгия Дмитриевича выразил Вознесенский городской совет. Чижевский был не только выдающимся спортсменом и чемпионом, но и поэтом, актером и педагогом.

"Всю свою жизнь посвятил плаванию, воспитав не одно поколение спортсменов, для которых стал не только тренером, но и примером силы духа, доброты и преданности делу.

Даже в почтенные годы Георгий Дмитриевич продолжал покорять бассейны: он устанавливал рекорды Украины, Европы и мира в категории "Мастерс", завоевал более 40 медалей и 4 кубка, участвовал в международных соревнованиях в Казани, Львове, Киеве и Будапеште", – говорится в сообщении Вознесенского городского совета.

Прощание с Георгием Дмитриевичем состоится 22 октября в 12:00 возле бассейна "Водограй" города Вознесенск.

Что известно о Георгии Чижевском?

Георгий Дмитриевич Чижевский родился 29 марта 1924 года в Вознесенске Николаевской области. Во время Второй мировой войны в рядах советской армии освобождал Украину от захватчиков.

После завершения войны окончил театральный институт и работал актером в Житомире, Измаиле и Владивостоке. Впоследствии окончил педагогический институт и был преподавателем.

В 1970 году вернулся в родной город. Во время трудовой деятельности занимался плаванием и тренировал детей. Он воспитал нескольких мастеров спорта по плаванию.

В зрелом возрасте принимал участие в национальных, континентальных и мировых соревнованиях по плаванию в своей возрастной категории. Георгий Дмитриевич дважды становился чемпионом мира: в 2015 и 2017 годах, был рекордсменом Европы на дистанцию 200 метров брассом в категории 90+.

Указом президента Украины в 2019 году был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.

