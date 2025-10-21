Серце Георгія Дмитровича Чижевського зупинилося на 102-му році життя. Він виховав не одне покоління спортсменів, яких надихав власним прикладом, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Вознесенської міської ради.

У поважному віці підкорював басейни

Співчуття рідним та близьким Георгія Дмитровича висловила Вознесенська міська рада. Чижевський був не лише видатним спортсменом і чемпіоном, але й поетом, актором і педагогом.

"Все своє життя присвятив плаванню, виховавши не одне покоління спортсменів, для яких став не лише тренером, а й прикладом сили духу, доброти та відданості справі.

Навіть у поважні роки Георгій Дмитрович продовжував підкорювати басейни: він встановлював рекорди України, Європи та світу у категорії "Мастерс", здобув понад 40 медалей і 4 кубки, брав участь у міжнародних змаганнях у Казані, Львові, Києві та Будапешті", – йдеться у повідомлення Вознесенської міської ради.

Прощання з Георгієм Дмитровичем відбудеться 22 жовтня о 12:00 біля басейну "Водограй" міста Вознесенськ.

Що відомо про Георгія Чижевського?

Георгій Дмитрович Чижевський народився 29 березня 1924 року у Вознесенську Миколаївської області. Під час Другої світової війни у лавах радянської армії звільняв Україну від загарбників.

Після завершення війни закінчив театральний інститут та працював актором у Житомирі, Ізмаїлі та Владивостоку. Згодом закінчив педагогічний інститут та був викладачем.

У 1970 році повернувся у рідне місто. Під час трудової діяльності займався плаванням та тренував дітей. Він виховав кількох майстрів спорту з плавання.

У зрілому віці брав участь у національних, континентальних і світових змаганнях з плавання у своїй віковій категорії. Георгій Дмитрович двічі ставав чемпіоном світу: у 2015 і 2017 роках, був рекордсменом Європи на дистанцію 200 метрів брасом у категорії 90+.

Указом президента України у 2019 році був нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня.

