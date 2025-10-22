Известная легкоатлетка Татьяна Петлюк распространила видео, где на одном из подкастов Волочай эмоционально высказался о массовых марафонах. Как на это отреагировали фанаты и популярные личности – рассказывает 24 Канал.

По теме "Хватит давать медали": известный эксперт взорвал сеть скандальным заявлением о массовых забегах

Что сказал Волочай о любителях?

Виталий призвал перестать выдавать медали за участие в любительских забегах. По его мнению, награды должны получать только три лучших спортсмена каждого забега.

Более того, эксперт еще и связал такой подход к забегам под провальные результаты Украины на международных беговых турнирах. Многие фанаты спорта увидели в этих словах Виталия пренебрежение к любителям.

У нас миллиард этих беговых клубов, Run что-то там... Во всех этих парках беги, куда вы бежите? Что это за бег? Я тоже так бегать могу, когда на работу опаздываю. Давайте на стадионы бегать! Пожалуйста, переставайте давать медали за участие в этих беговых клубах. Давать надо за результат! А то смотрю, как все идут из парка с медалями. Что вы выиграли? До финиша добежали? Вот поэтому и нет у нас результата в беге. Поэтому давайте на стадионы,

– высказался Волочай.

Видео спича Виталия о медалях на любительских забегах:

Что думают о Волочае участники забегов?

Свое мнение относительно слов Виталия высказали немало пользователей соцсетей. Особенно показателен комментарий от бегового эксперта RunLab Ukraine Александра Кириленко.

"Волочай прав. Действительно, украинский профессиональный бег неконкурентный на международной арене. Фактически, его нет. Но это не вина аматоров! Теперь к прутни из уст Виталия. Любительский бег – это, прежде всего, физкультура. И если медаль мотивирует человека встать с дивана, то это замечательно".

Присоединился к обсуждению и основатель KM Running Club Константин Божко. Он наглядно продемонстрировал, что в большинстве стран Европы, которые имеют успех в беговых соревнованиях, также вручают медали за любительские марафоны.

Как Божко апеллировал словам Волочая:

В свою очередь известная журналистка Ирина Клачек высмеяла подход Виталия к этому вопросу. Она вспомнила о том, что даже немецкие СМИ освещают достижения каждого из участников любительских забегов.



Клачек жестко отреагировала на позицию Волочая / фото скриншот

Присоединилась к обсуждению также известный фотограф из Полтавы Екатерина Белозерцева, которая также участвует в забегах.

Сначала подумала, что это какой-то стендапер, а оказалось, что человек профессионально спорт комментирует. Ну как такое можно нести? Я, побывав однажды в забеге, насколько вдохновилась, что после того похудела на 40 килограммов и начала бегать. Да, я не занимаю призовые места, мой темп далек от мировых рекордов, но я БЕГАЮ,

– пишет Екатерина.

А вот физический терапевт Алексей Якименко спокойно и без лишних обид объяснил важность медалей для участников марафона. Специалист привел пять пунктов в защиту своей позиции:

Даже в олимпийском спорте важно участие, а не победа. А в любительском тем более. Медаль не за первые три места, а за участие или финиш, за то что пришел и преодолел дистанцию – это сувенир и не более чем простая награда за личные достижения. Это большая мотивация участвовать в большем количестве забегов и собирать коллекцию медалей и мерча. Массовые забеги являются стимуляцией экономики, донатов и благотворительности. Людям приятно получать что-то физическое за свой труд, а медаль это именно то, что надо. С любительского спорта вырастают профессионалы. Не было бы любительского спорта, профессиональный спорт был бы не нужен. Любители смотрят на профессионалов и вдохновляются результатом.

А другой известный участник забегов Евгений Гайдай опубликовал фото со своими наградами. В подписи он высмеял позицию Волочая.



Как Гайдай ответил на громкие заявления комментатора / фото скриншот

