Відома легкоатлетка Тетяна Петлюк поширила відео, де на одному з подкастів Волочай емоційно висловився про масові марафони. Як на це відреагували фанати та популярні особистості – розповідає 24 Канал.

Що сказав Волочай про аматорів?

Віталій закликав перестати видавати медалі за участі в аматорських забігах. На його думку, нагороди мають отримувати лише три найкращі спортсмени кожного забігу.

Ба більше, експерт ще й пов'язав такий підхід до забігів під провальні результати України на міжнародних бігових турнірах. Багато фанатів спорту побачили у цих словах Віталія зневагу до аматорів.

У нас мільярд цих бігових клубів, Run щось там… У всіх цих парках біги, куди ви біжите? Що це за біг? Я теж так бігати можу, коли на роботу запізнююсь. Давайте на стадіони бігати! Будь ласка, переставайте давати медалі за участь в цих бігових клубах. Давати треба за результат! А то дивлюсь, як всі йдуть з парку з медалями. Що ви виграли? До фінішу добігли? Ось тому і немає у нас результату в бігу. Тому давайте на стадіони,

– висловився Волочай.

Відео спіча Віталія про медалі на аматорських забігах:

Що думають про Волочая учасники забігів?

Свою думку щодо слів Віталія висловили чимало користувачів соцмереж. Особливо показовим є коментар від бігового експерта RunLab Ukraine Олександра Кириленка.

"Волочай має рацію. Справді, український професійний біг неконкурентний на міжнародній арені. Фактично, його нема. Але це не провина аматорів! Тепер до прутні з вуст Віталія. Аматорський біг – це, насамперед, фізкультура. І якщо медаль мотивує людину встати з дивану, то це чудово".

Долучився до обговорення і засновник KM Running Club Костянтин Божко. Він наглядно продемонстрував, що у більшості країн Європи, які мають успіх у бігових змагання, також вручають медалі за аматорські марафони.

Як Божко апелював словам Волочая:

У свою чергу відома журналістка Ірина Клачек висміяла підхід Віталія до цього питання. Вона згадала про те, що навіть німецькі ЗМІ висвітлюють досягнення кожного з учасників аматорських забігів.



Клачек жорстко відреагувала на позицію Волочая / фото скріншот

Долучилась до обговорення також відома фотографиня з Полтави Катерина Бєлозерцева, яка також бере участь у забігах.

Спочатку подумала, що це якийсь стендапер, а виявилось, що людина професійно спорт коментує. Ну як таке можна нести? Я, побувавши одного разу в забігу, наскільки надихнулась, що після того схудла на 40 кілограмів і почала бігати. Так, я не займаю призові місця, мій темп далекий від світових рекордів, але я БІГАЮ,

– пише Катерина.

А ось фізичний терапевт Олексій Якименко спокійно та без зайвих образ пояснив важливість медалей для учасників марафону. Спеціаліст навів п'ять пунктів на захист своєї позиції:

Навіть в олімпійському спорті важлива участь, а не перемога. А в аматорському тим більше. Медаль не за перші три місця, а за участь або фініш, за те що прийшов і подолав дистанцію – це сувенір і не більше ніж проста відзнака за особисті здобутки. Це більша мотивація брати участь у більшій кількості забігів та збирати колекцію медалей і мерча. Масові забіги є стимуляцією економіки, донатів та благодійності. Людям приємно отримувати щось фізичне за свій труд, а медаль це саме те, що треба. З аматорського спорту виростають професіонали. Не було б аматорського спорту, професійний спорт був би не потрібний. Аматори дивляться на професіоналів і надихаються результатом.

А інший відомий учасник забігів Євген Гайдай опублікував фото зі своїми нагородами. У підписі він висміяв позицію Волочая.



Як Гайдай відповів на гучні заявив коментатора / фото скріншот

