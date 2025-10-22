"Хватит давать медали": известный эксперт взорвал сеть скандальным заявлением о массовых забегах
- Виталий Волочай критиковал любительские забеги и призвал остановить раздачу медалей за участие.
- Его высказывания вызвали негативную реакцию в соцсетях, люди в основном не соглашались с его мнением.
Известный спортивный комментатор Виталий Волочай попал в громкий скандал. Высказывание журналиста о массовых забегах в Украине вызвало шквал критики в соцсетях.
На одном из подкастов Волочай эмоционально раскритиковал любительские марафоны и забеги, которые проводятся на массовых мероприятиях. О деталях скандала рассказывает 24 Канал.
Что известно о скандале, в который попал Виталий Волочай?
Спортсменка Татьяна Петлюк опубликовала видео с высказыванием Волочая о массовых забегах, где комментатор высказал резкую позицию. Виталий провел параллели с профессиональным спортом.
С какого дна вы вылезли, что даете такие комментарии? Скажите честно, это травма детства? Мы со сборной командой Украины по легкой атлетике соберем вам средства на лечение,
– написала Петлюк.
Кто такая Татьяна Петлюк
. Украинская легкоатлетка, которая специализируется на дистанции 800 метров. Заслуженный мастер спорта Украины, вице-чемпионка мира и Европы. Участвовала в Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.
В видео, которое распространила Петлюк, комментатор выразил возмущение о том, что участники таких событий получают медали за участие. Он считает, что это снижает мотивацию достигать успеха в спорте и сказывается на достижениях украинцев в профессиональном беге.
У нас миллиард этих беговых клубов, Run что-то там... Во всех этих парках беги, куда вы бежите? Что это за бег? Я тоже так бегать могу, когда на работу опаздываю. Давайте на стадионы бегать! Пожалуйста, переставайте давать медали за участие в этих беговых клубах. Давать надо за результат! А то смотрю, как все идут из парка с медалями. Что вы выиграли? До финиша добежали? Вот поэтому и нет у нас результата в беге. Поэтому давайте на стадионы,
– высказался Волочай.
Как отреагировали на слова Виталия?
Высказывание Волочая возмутило немало людей в сети. В частности, журналиста критикуют за то, что он якобы считает нецелесообразным развитие массовой беговой культуры.
- Скажите, пожалуйста, кто-то знает как дать по е*алу через экран телефона? Выбесил.
- А он хотя бы 5 км пробежит? И как на стадионе бежать зимой? Я тренируюсь независимо от погоды, не имею возможности пока что в Харькове бегать в манеже. Поэтому бегаю в парках. А от спортивного комментатора это как-то особенно противно слышать.
- Это вместо того, чтобы радоваться, что люди все больше выбирают активную жизнь? Странно.
- Не надо давать каждому человеку, который считает себя комментатором, микрофон. Собирайтесь где-то там по своим квартирам тихонько, комментируйте, обсуждайте, никто вам не запрещает.
- Уважаемый комментатор, не лезьте к нам, пока на комментаторских мостиках не появятся люди, которые действительно умеют комментировать циклические виды спорта. Потому что мне уже надоело смотреть спорт без звука. И было бы хорошо, чтобы у вас наконец появились причинно-следственные связи между массовым любительским спортом и спортом высших достижений.
- Иногда лучше жевать, чем говорить
- Это выглядит как очередное обесценивание того, что делают люди. Вы не извинились за то, что ляпнули. Не поняли даже что вы сделали не так и продолжаете в массы свои мысли нести, которые будут только в минус развитию беговой отрасли идти.
Реакция пользователей соцсетей на слова Волочая:
Слова своего коллеги прокомментировал и другой известный комментатор Роман Бебех: "Ты говоришь о медалях, а люди просто для себя занимаются спортом и это круто. Для меня лучше здоровая страна, чем олимпийские медали. Хотя я очень люблю, когда наш побеждают".
Как Волочай отреагировал на обвинения?
Виталий в сети объяснил свою позицию относительно массового бега. Он отметил, что для него важны результаты Украины на международной арене именно в профессиональном спорте.
Уважаемые бегуны-любители, которые налетают на меня и обижаются, что я критикую систему за отсутствие результатов в беге в легкой атлетике. Смотрите, вы молодцы, вы супер, вы топ, лучшие. Бегайте, собирайтесь в клубы, проводите забеги. Это просто замечательно. Раздавайте себе медали. Делайте все, что хотите. Я очень за вас рад. Но, пожалуйста, не лезьте ко мне, пока хоть кто-то в вашем клубе не начнет бегать 5 километров за 14 минут. Потому что это единственное, что в беге меня интересует. Результат и сборная на ЧЕ и ЧМ. Спасибо,
– написал Виталий.
Волочаю предложили принять участие в марафоне
К дискуссии присоединились организаторы благотворительного марафона NewRun. Они написали Виталию личное сообщение, в котором пригласили на Киевский марафон в конце октября.
Организаторов задело отношение комментатора к массовым беговым событиям. По их мнению, для многих украинцев бег стал своеобразной "отдушиной" для того, чтобы реабилитироваться, восстановиться ментально и физически.
Относительно высказываний Волочая о медали отмечается, что участники получают медаль за преодоление дистанции, которая для них была ранее недостижима. Среди финишеров есть много людей с инвалидностью, которые на реабилитации, поэтому выдача медалей является целесообразной.
Важно отметить, что в наше время большинство массовых забегов являются благотворительными. Часть из них имеет целью собрать средства на поддержку армии благодаря привлечению как можно большего количества участников.
В других же принимают участие люди с инвалидностью и пострадавшие воины. Любительские марафоны помогают им продолжать оставаться частью спортивного сообщества.
Поэтому подобные забеги действительно имеют минимальное отношение к профессиональному спорту. К слову, ранее сообщалось, что в Каракасе беременная чемпионка мира пробежала 10 километров с рекордным временем.