"Хватит давать медали": известный эксперт взорвал сеть скандальным заявлением о массовых забегах

Известный спортивный комментатор Виталий Волочай попал в громкий скандал. Высказывание журналиста о массовых забегах в Украине вызвало шквал критики в соцсетях.

На одном из подкастов Волочай эмоционально раскритиковал любительские марафоны и забеги, которые проводятся на массовых мероприятиях. О деталях скандала рассказывает 24 Канал.

Что известно о скандале, в который попал Виталий Волочай?

Спортсменка Татьяна Петлюк опубликовала видео с высказыванием Волочая о массовых забегах, где комментатор высказал резкую позицию. Виталий провел параллели с профессиональным спортом.

С какого дна вы вылезли, что даете такие комментарии? Скажите честно, это травма детства? Мы со сборной командой Украины по легкой атлетике соберем вам средства на лечение,

– написала Петлюк.

Кто такая Татьяна Петлюк . Украинская легкоатлетка, которая специализируется на дистанции 800 метров. Заслуженный мастер спорта Украины, вице-чемпионка мира и Европы. Участвовала в Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

В видео, которое распространила Петлюк, комментатор выразил возмущение о том, что участники таких событий получают медали за участие. Он считает, что это снижает мотивацию достигать успеха в спорте и сказывается на достижениях украинцев в профессиональном беге.

У нас миллиард этих беговых клубов, Run что-то там... Во всех этих парках беги, куда вы бежите? Что это за бег? Я тоже так бегать могу, когда на работу опаздываю. Давайте на стадионы бегать! Пожалуйста, переставайте давать медали за участие в этих беговых клубах. Давать надо за результат! А то смотрю, как все идут из парка с медалями. Что вы выиграли? До финиша добежали? Вот поэтому и нет у нас результата в беге. Поэтому давайте на стадионы,

– высказался Волочай.

Как отреагировали на слова Виталия?

Высказывание Волочая возмутило немало людей в сети. В частности, журналиста критикуют за то, что он якобы считает нецелесообразным развитие массовой беговой культуры.

Скажите, пожалуйста, кто-то знает как дать по е*алу через экран телефона? Выбесил.

А он хотя бы 5 км пробежит? И как на стадионе бежать зимой? Я тренируюсь независимо от погоды, не имею возможности пока что в Харькове бегать в манеже. Поэтому бегаю в парках. А от спортивного комментатора это как-то особенно противно слышать.

Это вместо того, чтобы радоваться, что люди все больше выбирают активную жизнь? Странно.

Не надо давать каждому человеку, который считает себя комментатором, микрофон. Собирайтесь где-то там по своим квартирам тихонько, комментируйте, обсуждайте, никто вам не запрещает.

Уважаемый комментатор, не лезьте к нам, пока на комментаторских мостиках не появятся люди, которые действительно умеют комментировать циклические виды спорта. Потому что мне уже надоело смотреть спорт без звука. И было бы хорошо, чтобы у вас наконец появились причинно-следственные связи между массовым любительским спортом и спортом высших достижений.

Иногда лучше жевать, чем говорить

Это выглядит как очередное обесценивание того, что делают люди. Вы не извинились за то, что ляпнули. Не поняли даже что вы сделали не так и продолжаете в массы свои мысли нести, которые будут только в минус развитию беговой отрасли идти.

Реакция пользователей соцсетей на слова Волочая:

Слова своего коллеги прокомментировал и другой известный комментатор Роман Бебех: "Ты говоришь о медалях, а люди просто для себя занимаются спортом и это круто. Для меня лучше здоровая страна, чем олимпийские медали. Хотя я очень люблю, когда наш побеждают".

Как Волочай отреагировал на обвинения?

Виталий в сети объяснил свою позицию относительно массового бега. Он отметил, что для него важны результаты Украины на международной арене именно в профессиональном спорте.

Уважаемые бегуны-любители, которые налетают на меня и обижаются, что я критикую систему за отсутствие результатов в беге в легкой атлетике. Смотрите, вы молодцы, вы супер, вы топ, лучшие. Бегайте, собирайтесь в клубы, проводите забеги. Это просто замечательно. Раздавайте себе медали. Делайте все, что хотите. Я очень за вас рад. Но, пожалуйста, не лезьте ко мне, пока хоть кто-то в вашем клубе не начнет бегать 5 километров за 14 минут. Потому что это единственное, что в беге меня интересует. Результат и сборная на ЧЕ и ЧМ. Спасибо,

– написал Виталий.

Волочаю предложили принять участие в марафоне

К дискуссии присоединились организаторы благотворительного марафона NewRun. Они написали Виталию личное сообщение, в котором пригласили на Киевский марафон в конце октября.

Организаторов задело отношение комментатора к массовым беговым событиям. По их мнению, для многих украинцев бег стал своеобразной "отдушиной" для того, чтобы реабилитироваться, восстановиться ментально и физически.

Относительно высказываний Волочая о медали отмечается, что участники получают медаль за преодоление дистанции, которая для них была ранее недостижима. Среди финишеров есть много людей с инвалидностью, которые на реабилитации, поэтому выдача медалей является целесообразной.

Важно отметить, что в наше время большинство массовых забегов являются благотворительными. Часть из них имеет целью собрать средства на поддержку армии благодаря привлечению как можно большего количества участников.

В других же принимают участие люди с инвалидностью и пострадавшие воины. Любительские марафоны помогают им продолжать оставаться частью спортивного сообщества.

Поэтому подобные забеги действительно имеют минимальное отношение к профессиональному спорту. К слову, ранее сообщалось, что в Каракасе беременная чемпионка мира пробежала 10 километров с рекордным временем.