"Досить давати медалі": відомий експерт підірвав мережу скандальною заявою про масові забіги

Відомий спортивний коментатор Віталій Волочай потрапив у гучний скандал. Вислів журналіста про масові забіги в Україні спричинив шквал критики у соцмережах.

На одному з подкастів Волочай емоційно розкритикував аматорські марафони та забіги, які проводяться на масових заходах. Про деталі скандалу розповідає 24 Канал.

Що відомо про скандал, в який потрапив Віталій Волочай?

Спортсменка Тетяна Петлюк опублікувала відео з висловлюванням Волочая про масові забіги, де коментатор висловив різку позицію. Віталій провів паралелі з професійним спортом.

З якого дна ви вилізли, що даєте такі коментарі? Скажіть чесно, це травма дитинства? Ми зі збірною командою України з легкої атлетики зберемо вам кошти на лікування,

– написала Петлюк.

Хто така Тетяна Петлюк . Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на дистанції 800 метрів. Заслужений майстер спорту України, віцечемпіонка світу та Європи. Брала участь в Олімпійських ігор 2004 та 2008 років.

У відео, яке поширила Петлюк, коментатор висловив обурення про те, що учасники таких подій отримують медалі за участь. Він вважає, що це знижує мотивацію досягати успіху в спорті та позначається на досягненнях українців у професійному бігу..

У нас мільярд цих бігових клубів, Run щось там… У всіх цих парках біги, куди ви біжите? Що це за біг? Я теж так бігати можу, коли на роботу запізнююсь. Давайте на стадіони бігати! Будь ласка, переставайте давати медалі за участь в цих бігових клубах. Давати треба за результат! А то дивлюсь, як всі йдуть з парку з медалями. Що ви виграли? До фінішу добігли? Ось тому і немає у нас результату в бігу. Тому давайте на стадіони,

– висловився Волочай.

Як відреагували на слова Віталія?

Висловлювання Волочая обурило чимало людей у мережі. Зокрема, журналіста критикують за те, що він нібито вважає недоцільним розвиток масової бігової культури.

Скажіть, будь ласка, хтось знає як дати по є*алу через екран телефону? Вибісив.

А він хоча б 5 км пробіжить? І як на стадіоні бігти взимку? Я тренуюсь незалежно від погоди, не маю змоги поки що в Харкові бігати в манежі. Тому бігаю в парках. А від спортивного коментатора це якось особливо гидко чути.

Це замість того, щоб радіти, що люди все більше обирають активне життя? Дивно.

Не треба давати кожній людині, яка вважає себе коментатором, мікрофон. Збирайтесь десь там по своїм квартирам тихенько, коментуйте, обговорюйте, ніхто вам не забороняє.

Шановний коментаторе, не лізьте до нас, доки на коментаторських містках не з’являться люди, які справді вміють коментувати циклічні види спорту. Бо мені вже набридло дивитися спорт без звуку. І було б добре, щоб у вас нарешті з’явилися причиново-наслідкові зв’язки між масовим аматорським спортом і спортом вищих досягнень.

Інколи краще жувати, ніж говорити

Це виглядає як чергове знецінення того, що роблять люди. Ви не вибачились за те, що ляпнули. Не зрозуміли навіть що ви зробили не так і продовжуєте в маси свої думки нести, які будуть лише в мінус розвитку бігової галузі йти.

Реакція користувачів соцмереж на слова Волочая:

Слова свого колеги прокоментував й інший відомий коментатор Роман Бебех: "Ти говориш про медалі, а люди просто для себе займаються спортом і це круто. Для мене краще здорова країна, ніж олімпійські медалі. Хоча я дуже люблю, коли наш перемагають".

Як Волочай відреагував на звинувачення?

Віталій у мережі пояснив свою позицію щодо масового бігу. Він наголосив, що для нього важливі результати України на міжнародній арені саме у професійному спорті.

Шановні бігуни-аматори, які налітають на мене і ображаються, що я критикую систему за відсутність результатів у бігу в легкій атлетиці. Дивіться, ви молодці, ви супер, ви топ, найкращі. Бігайте, збирайтесь в клуби, проводьте забіги. Це просто чудово. Роздавайте собі медалі. Робіть все, що хочете. Я дуже за вас радий. Але, будь ласка, не лізьте до мене, поки хоч хтось у вашому клубі не почне бігати 5 кілометрів за 14 хвилин. Бо це єдине, що в бігу мене цікавить. Результат і збірна на ЧЄ та ЧС. Дякую,

– написав Віталій.

Волочаю запропонували взяти участь у марафоні

До дискусії долучились організатори благодійного марафону NewRun. Вони написали Віталію особисте повідомлення, в якому запросили на Київський марафон наприкінці жовтня.

Організаторів зачепило ставлення коментатора до масових бігових подій. На їх думку, для багатьох українців біг став своєрідною "віддушиною" для того, щоб реабілітуватись, відновитись ментально і фізично.

Щодо висловлювань Волочая про медалі зазначається, що учасники отримують медаль за подолання дистанції, яка для них була раніше недосяжна. Серед фінішерів є багато людей з інвалідністю, які на реабілітації, тому видача медалей є доцільною.

Важливо зазначити, що в наші часи більшість масових забігів є благодійними. Частина з них має на меті зібрати кошти на підтримку армії завдяки залученню якомога більшої кількості учасників.

В інших же приймають участь люди з інвалідністю та постраждалі воїни. Аматорські марафони допомагають їм продовжувати залишатися частиною спортивної спільноти.

Тому подібні забіги і справді мають мінімальне відношення до професійного спорту. До слова, раніше повідомлялось, що у Каракасі вагітна чемпіонка світу пробігла 10 кілометрів з рекордним часом.