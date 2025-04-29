Матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва: что произошло

Матч полуфинала Лиги чемпионов Барселона –Интер могут перенести. Причиной стали массовые отключения света.

Масштабное обесточивание охватило всю Испанию и затронуло даже Португалию с Францией. Причины отключения электроэнергии по всей стране еще выясняют.

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Матч ЛЧ под угрозой срыва

Интер должен прибыть в Барселону днем 29 апреля, однако поездка может отмениться, поскольку проблемы с электроэнергией уже вызвали отмену авиарейсов, пишет 24 канал со ссылкой на El Desmarque.

Матч пока запланирован на 30 апреля, начало в 22.00 по киевскому времени. Официально о переносе еще не сообщали.

Также пока отменен теннисный турнир Madrid Open-2025.

Напомним, что вечером 28 апреля из-за массового блэкаута по стране. Впоследствии власти страны сообщили, что в половине страны восстановили электроснабжение.