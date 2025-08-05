Во вторник, 5 августа, состоятся матчи 3-го круга квалификации в основную сетку Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В одном из них киевское Динамо сыграет против кипрского Пафоса.

Кипрский клуб имеет серьезный подбор исполнителей, по крайней мере на бумаге, а также существует за российские деньги. 24 канал предлагает вам окунуться в историю соперника Динамо в Лиге чемпионов.

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Что известно о Пафосе?

Пафос находится в одноименном городе в западном регионе Кипра и омывается Средиземным морем, где по легенде из морских волн вышла богиня красоты и любви – Афродита. А в 12 веке нашей эры в честь нее возвели огромный храм.

Однако футбольный клуб не имеет такой большой истории, как сам город. Пафос появился в 2014 году в результате слияния АЕК Куклия и АЭП. А в 2017 году владельцами кипрской команды стали российские бизнесмены Роман Дубов и Сергей Ломакин.

Ломакин известен как основатель "Пятерочки" и "ЦентрОбувь", но уже давно покинул оба проекта и создал Fix Price с офисом на Кипре, но в 2022 году перенес его в Казахстан.

По данным Forbes состояние Сергея Ломакина оценивается в 3,1 миллиарда евро – сейчас сумма стала вдвое меньше. Российский бизнесмен также владеет Ригой, Родиной и Акритасом – фарм-клуб Пафоса.

Ломакин не светится в медийном пространстве. Его правой рукой является Роман Дубов, который раздает интервью вместо российского бизнесмена.

Кто из украинцев был в Пафосе?

Стоит отметить, что украинцы также причастны к истории Пафоса. В кипрском клубе в свое время выступали вратарь Артур Рудько и Орест Кузык – оба находились в структуре Динамо.

Пафос также возглавлял Дмитрий Михайленко в 2020 году. Специалист работал с киприотами три месяца после чего стал главным тренером молодежной сборной Украины U-19.

Интересно. На эмблеме Пафоса изображен Эвагорас Палликаридис – национальный герой Кипра. Юный поэт боролся за независимость страны и был казнен в 1957 году британскими властями.

Возглавляет Пафос Хуан Карлос Карседо, который работал помощником Унаи Эмери в ПСЖ, Валенсии, Арсенале и Спартаке. Испанский специалист занял тренерский мостик кипрского клуба в 2023 году.

Недавно Пафос отметился громким трансфером по меркам клуба. Соперник Динамо в Лиге чемпионов подписал Давида Луиса – бывшую звезду Челси и сборной Бразилии.

Отметим, что всего в составе Пафоса 25 игроков – из которых 22 легионеры. Кроме Луиса, в кипрском клубе фигурируют такие известные имена, как Мислав Оршич, Влад Драгомир, Бруну Ланга.

Какой путь прошел Пафос в Лиге чемпионов?

Пафос в этом году впервые стал победителем чемпионата Кипра и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Свой путь киприоты начали со второго раунда отбора в основную сетку главного европейского турнира.

Соперником подопечных Хуана Карлоса Карседо стал Маккаби Тель-Альвов. Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1, а во второй игре кипрский клуб оказался сильнее и одолел израильтян – 1:0.

К слову. Стоимость состава Пафоса оценивается в 20,55 миллионов евро. Тогда как в составе киевского Динамо только форвард Владислав Ванат стоит 15 миллионов евро.

Первый матч Динамо – Пафос в 3-м раунде отбора Лиги чемпионов 2025/2026 состоится 5 августа в Люблине. Начало противостояния запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали о том, что стало известно, с кем сыграет Динамо в плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026 в случае прохода Пафоса в двухматчевом противостоянии.