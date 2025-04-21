Во Франции на час остановили футбольный матч из-за атаки на рефери

В воскресенье, 20 апреля, состоялись матчи 30 тура французской Лиги 1. Закрывал программу игрового дня поединок Сент-Этьен –Лион.

В конце первого тайма этой игры произошел скандальный эпизод. Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу хозяев из-за неадекватных действий фанатов.

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Почему приостановили игру

На 44-й минуте неизвестный предмет полетел с трибун на поле и попал в голову лайнсмену, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Équipe. Перед этим он зафиксировал аут в пользу Лиона.

Игра была остановлена перед тем, как левый защитник гостей Абнер собирался ввести мяч из-за боковой линии. Фанаты, судя по всему, хотели попасть именно в футболиста, но в конце концов пострадал ассистент главного рефери матча.

Бригада медиков Лиона быстро оказала медицинскую помощь лайнсмену, а главный арбитр отправил команды в подтрибунное помещение. Ронское дерби было возобновлено примерно через час после остановки игры.

К слову. В итоге, Сент-Этьен одержал победу со счетом 2:1, что позволило команде приблизиться к зоне спасения. Лион при этом потерял шанс улучшить свое положение в борьбе за "бронзу" и сейчас располагается на шестой строчке.

Напомним, что подопечные Паулу Фонсеки накануне вылетели из Лиги Европы. Они в сумасшедшем матче уступили Манчестер Юнайтед.