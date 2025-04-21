Наприкінці першого тайму цієї гри стався скандальний епізод. Матч було зупинено за рахунку 1:0 на користь господарів через неадекватні дії фанатів.

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Чому призупинили гру

На 44-й хвилині невідомий предмет полетів з трибун на поле та влучив у голову лайнсмену, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Équipe. Перед цим він зафіксував аут на користь Ліона.

Гру було зупинено перед тим, як лівий захисник гостей Абнер збирався ввести м’яч з-за бокової лінії. Фанати, судячи з усього, хотіли поцілити саме у футболіста, але врешті-решт постраждав асистент головного рефері матчу.

Бригада медиків Ліона швидко надала медичну допомогу лайнсмену, а головний арбітр відправив команди у підтрибунне приміщення. Ронське дербі було відновлено приблизно через годину після зупинки гри.

До слова. У підсумку, Сент-Етьєн здобув перемогу з рахунком 2:1, що дозволило команді наблизитися до зони порятунку. Ліон при цьому втратив шанс покращити своє становище в боротьбі за "бронзу" й наразі розташовується на шостій сходинці.

Нагадаємо, що підопічні Паулу Фонсеки напередодні вилетіли з Ліги Європи. Вони в шаленому матчі поступилися Манчестер Юнайтед.