Укр Рус
Sport News 24 Футбол Украина – Франция: где купить и сколько стоят билеты на матч отбора на ЧМ-2026
3 сентября, 20:06
2

Украина – Франция: где купить и сколько стоят билеты на матч отбора на ЧМ-2026

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Поединок Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026 состоится 5 сентября в польском Вроцлаве, билеты доступны на ticketsbox.com и mticket.pl по цене от 80 злотых.
  • Сборная Украины под руководством Сергея Реброва начала подготовку к матчам, довызвав Богдана Михайличенко, Георгия Бущана, Владислава Дубинчака и дебютанта Назара Волошина из-за травм некоторых игроков.
  • Билеты нужно распечатать или скачать на мобильный, а ворота стадиона откроются за два часа до начала матча.

Поединок квалификации на ЧМ-2026 Украина – Франция состоится в польском Вроцлаве. Болельщики "сине-желтых" смогут посетить матч, приобретя билеты.

Матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026 в группе D Украина – Франция состоится 5 сентября. Встреча в польском Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

К теме Украина – Франция: дата первого поединка в отборе на ЧМ-2026

Где приобрести билеты на игру Украина – Франция?

В настоящее время в продаже еще доступны билеты на поединок. Продажа осуществляется на сайтах двух билетных операторов – ticketsbox.com и mticket.pl.

Цена одного билета на матч стартует от 80 злотых (примерно 908 гривен). Один болельщик может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы приобрести билет на матч Украина – Франция нужно выполнить следующие условия:

  • перейти по одной из двух ссылок билетных операторов;
  • выбрать желаемую категорию и количество билетов;
  • зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID документа, PESEL);
  • выбрать способ оплаты.

На указанный при покупке электронный адрес придет билет, который перед матчем необходимо распечатать в хорошем качестве или загрузить на мобильный телефон. Все посетители матча должны иметь билеты, включая детей и младенцев.

Ворота стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве откроются за два часа до начала поединка.

Последние события в лагере сборной Украины

  • Футболисты сборной Украины начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 1 сентября в польской Опаленице.
  • Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал на сбор 25 футболистов.
  • К сожалению, из-за травмы выбыли Александр Тымчик, Андрей Лунин и Виталий Миколенко.
  • Тренерский штаб сборной на их место довызвал Богдана Михайличенко, Георгия Бущана и Владислава Дубинчака.
  • Кроме того, дебютный вызов получил вингер Динамо Назар Волошин.