"На этом она закончила спортивную карьеру": Бедный разнес Лыскун, которая будет выступать за Россию

Прыгунья в воду София Лыскун пополнила список украинских спортсменов-предателей. Девушка решила продолжить свои выступления под российским флагом.

Матвей Бедный прокомментировал позорное решение Софии Лыскун. Министр молодежи и спорта Украины заверил, что ранее не было никаких сигналов о такой смене гражданства от спортсменки, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

К теме Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун получила российское гражданство

Что сказал Бедный о смене гражданства Лыскун?

Оказывается, что прыгунья в воду брала отпуск за свой счет как член украинской сборной. Она сообщала, что у нее есть отношения, поэтому ей нужно было выехать, чтобы заняться ими. Она ни кого не ставила в известность о своих намерениях. Лискун находилась в Польше, после чего вернулась в родной Луганск, откуда выехала еще в 2014-м в столицу Украины.

Министр отметил, что прыгуны в воду получали полное внимание со стороны своей федерации, которая предоставляла им все условия для качественной подготовки к соревнованиям.

Лискун сама сказала, что поддерживала связь со своим тренером, который работал в Москве. Это говорит о том, что на нее осуществлялось влияние со стороны российской пропаганды, спецслужб, которые срежиссировали этот спектакль. Мне кажется, они даже не скрывали того, что это спланированная съемка, чтобы дискредитировать украинскую молодежь, украинский спорт, украинскую идею. Были проработаны нарративы об "одном народе". То есть мы должны быть бдительными и понимать то, что враг оказывает когнитивное влияние на нашу молодежь там, где только может,

– сказал Бедный.

Также Бедный добавил, что пока неизвестно, когда Лискун сможет выступать за свою новую сборную. Министр заверил, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы она вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за Россию.

"Я считаю, что это измена, и мы точно будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун. Мы будем действовать в правовой плоскости. И я уверен, что на этом она закончила спортивную карьеру", – подытожил Бедный.

Отметим, что поступок Лыскун также уже прокомментировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Почему Лыскун решила прекратить выступления за сборную Украины?

Российской прессе София рассказала, что в Украине сталкивалась с дискриминацией из-за того, что поддерживала контакт со своим первым тренером, которая уехала в Москву. Также прыгунья в воду добавила, что из-за всех проблем и "нюансов" была вынуждена обратиться к психотерапевту и психиатру.

"У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, конечно мы, спортсмены", – говорила Лыскун.

Кроме этого Лыскун заговорила о некомпетентном подходе подготовки спортсменов в Украине.

Кто еще сменил гражданство из украинских спортсменов?