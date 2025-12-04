"На цьому вона закінчила спортивну кар'єру": Бідний розніс Лискун, яка виступатиме за Росію

Стрибунка у воду Софія Лискун поповнила список українських спортсменів-зрадників. Дівчина вирішила продовжити свої виступи під російським прапором.

Матвій Бідний прокоментував ганебне рішення Софії Лискун. Міністр молоді та спорту України запевнив, що раніше не було жодних сигналів щодо такої зміни громадянства від спортсменки, передає 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

До теми Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун отримала російське громадянство

Що сказав Бідний про зміну громадянства Лискун?

Виявляється, що стрибунка у воду брала відпустку за власний рахунок як член української збірної. Вона повідомляла, що в неї є стосунки, тому їй потрібно було виїхати, щоб зайнятись ними. Вона ні кого не ставила до відома щодо своїх намірів. Лискун перебувала у Польщі, після чого повернулась у рідний Луганськ, звідки виїхала ще у 2014-му до столиці України.

Міністр наголосив, що стрибуни у воду отримували повну увагу зі сторони своєї федерації, яка надавала їм усі умови для якісної підготовки до змагань.

Лискун сама сказала, що підтримувала зв'язок зі своїм тренером, який працював у Москві. Це говорить про те, що на неї здійснювався вплив з боку російської пропаганди, спецслужб, які зрежисували цю виставу. Мені здається, вони навіть не приховували того, що це спланована зйомка, щоб дискредитувати українську молодь, український спорт, українську ідею. Були пропрацьовано наративи про "один народ". Тобто ми маємо бути пильними й розуміти те, що ворог чинить когнітивний вплив на нашу молодь там, де тільки може,

– сказав Бідний.

Також Бідний додав, що наразі невідомо, коли Лискун зможе виступати за свою нову збірну. Міністр запевнив, що українська сторона зробить усе можливе, аби вона взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за Росію.

"Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині. І я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру", – підсумував Бідний.

Відзначимо, що вчинок Лискун також вже прокоментував президент НОК України Вадим Гутцайт.

Чому Лискун вирішила припинити виступи за збірну України?

Російській пресі Софія розповіла, що в Україні зіштовхувалась зі дискримінацією через те, що підтримувала контакт зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до Москви. Також стрибунка у воду додала, що через усі проблеми та "нюанси" була змушена звернутись до психотерапевта та психіатра.

"У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени", – говорила Лискун.

Окрім цього Лискун заговорила про некомпетентний підхід підготовки спортсменів в Україні.

Хто ще змінив громадянство з українських спортсменів?