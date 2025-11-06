В Киеве состоялась IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. На ней выступил глава Минспорта Украины Матвей Бедный, который рассказал о реформе спорта, пишет 24 Канал.

Что сказал Бедный об автономии спорта?

Ключевым пунктом реформирования спорта должна стать его автономия. Это предполагает изменение логики управления – от централизованных решений к европейской модели, которая предусматривает автономию спортивных федераций.

Мы должны прекратить делать вид, что Министерство может эффективно развивать все виды спорта, что есть в Украине. У нас почти 200 видов спорта. У нас нет столько работников в Министерстве,

– заявил Бедный.

Министерство не должно определять состав тренеров в сборных Украины по различным видам спорта. Этим должна заниматься спортивная федерация, которая будет нести полную ответственность за свои решения. Кроме того, благодаря автономии федерации будут иметь больше полномочий для эффективного развития своего вида спорта.

Изменения произойдут также в работе самого министерство, которое будет формировать политику развития спорта и избавится от лишней бумажной деятельности.

"Руководители министерства вместо того, чтобы заниматься реальной работой формирования политики, генерируют тонны макулатуры. Правда, сейчас все в электронном виде, но все равно мы производим кучу ненужных и неинтересных документов, которые ничего не значат.

Утверждение составов, нормы комплектования – это звучит как остатки плановой экономики. Чем скорее мы оптимизируем эту структуру, чем скорее каждый начнет заниматься своим делом и нести за него ответственность. Тем скорее мы будем догонять те позиции, которые мы начинаем терять", – сказал Бедный.

Какие были конфликты между федерациями и Минспортом?