У Києві відбулася IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. На ній виступив глава Мінспорту України Матвій Бідний, який розповів про реформу спорту, пише 24 Канал.

Що сказав Бідний про автономію спорту?

Ключовим пунктом реформування спорту повинна стати його автономія. Це передбачає зміну логіки управління – від централізованих рішень до європейської моделі, яка передбачає автономію спортивних федерацій.

Ми маємо припинити удавати, що Міністерство може ефективно розвивати всі види спорту, що є в Україні. У нас майже 200 видів спорту. У нас немає стільки працівників у Міністерстві,

– заявив Бідний.

Міністерство не повинно визначати склад тренерів у збірних України з різних видів спорту. Цим має займатися спортивна федерація, яка нестиме повну відповідальність за свої рішення. Крім того, завдяки автономії федерації матимуть більше повноважень для ефективного розвитку свого виду спорту.

Зміни відбудуться також у роботі самого міністерство, яке формуватиме політику розвитку спорту та позбудеться зайвої паперової діяльності.

"Керівники міністерства замість того, щоб займатися реальною роботою формування політики, генерують тони макулатури. Щоправда, зараз все в електронному вигляді, але все одно ми продукуємо купу непотрібних та нецікавих документів, які нічого не значать.

Затвердження складів, норми комплектування – це звучить як залишки планової економіки. Чим скоріше ми оптимізуємо цю структуру, чим скоріше кожен почне займатися своєю справою та нести за неї відповідальність. Тим скоріше ми будемо наздоганяти ті позиції, які ми починаємо втрачати", – сказав Бідний.

