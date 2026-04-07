После скандала в УПЛ футболист снова оказался в центре внимания из-за нарушения скорости
- Футболист Матвей Пономаренко оказался в центре внимания из-за превышения скорости на автомобиле, зафиксированное на его инстаграм сторис.
- В матче УПЛ между Динамо и Карпатами Пономаренко получил красную карточку, а отмененный гол вызвал критику арбитража.
После субботнего поединка между Динамо и Карпатами 4 апреля самой горячей темой для обсуждений стал эпизод с отмененным голом Матвея Пономаренко. Но уже через несколько дней футбольный мир всколыхнуло еще одно противоречивое событие.
Во вторник, 7 апреля, игрок киевского Динамо поделился в своем инстаграм репостом сторис своей невесты. На первый взгляд – обычные фото и видео из машины, но они мгновенно вызвали волну обсуждений среди болельщиков.
Что известно о ситуации с Пономаренко?
Внимательные подписчики заметили на сторис отметку скорости на автомобиле Bentley, которая показывала 245 километров в час.
На предыдущей сторис видно, что он управлял другим автомобилем марки Porsche, что позволяет предположить возможный тест-драйв машин.
Но нападающий уже удалил свои сторис. Из-за того, что профиль его девушки закрыт, неизвестно, удалила ли она свои публикации.
Как прошел матч Динамо – Карпаты?
- В матче 22-го тура УПЛ Динамо неожиданно проиграло Карпатам со счетом 0:1. Гости открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Фаала, а оборона Карпат надежно сдерживала атаки Динамо на протяжении всего поединка.
Ситуацию для киевлян осложнил отмененный гол Пономаренко во втором тайме и его красная карточка, что оставила команду в меньшинстве. По данным сайта УПЛ, я поражение не позволило Динамо подняться в топ-3 чемпионата, оставив команду на четвертом месте с 41 очком, тогда как победа позволила Карпатам подняться на 8-ю позицию турнирной таблицы.
Легендарный экс-тренер Йожеф Сабо резко раскритиковал арбитраж, считая, что Динамо были лишены чистого гола Пономаренко, который арбитры отменили после просмотра VAR.
- Гол Матвея Пономаренко вызвал оживленное обсуждение – часть людей считает, что он нарушил правила, из-за чего взятие ворот справедливо отменили (якобы был фол, игра рукой и возможное травмирование голкипера Карпат). Другие же убеждены, что у Динамо забрали абсолютно чистый гол.