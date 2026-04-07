Після скандалу в УПЛ футболіст знову опинився в центрі уваги через порушення швидкості
- Футболіст Матвій Пономаренко опинився в центрі уваги через перевищення швидкості на автомобілі, зафіксоване на його інстаграм сторіс.
- У матчі УПЛ між Динамо та Карпатами Пономаренко отримав червону картку, а скасований гол викликав критику арбітражу.
Після суботнього поєдинку між Динамо та Карпатами 4 квітня найгарячішою темою для обговорень став епізод із скасованим голом Матвія Пономаренка. Та вже за кілька днів футбольний світ сколихнула ще одна суперечлива подія.
У вівторок, 7 квітня, гравець київського Динамо поділився у своєму інстаграм репостом сторіс своєї нареченої. На перший погляд – звичайні фото та відео з машини, але вони миттєво викликали хвилю обговорень серед уболівальників.
Що відомо про ситуацію з Пономаренко?
Уважні підписники помітили на сторіс позначку швидкості на автомобілі Bentley, яка показувала 245 кілометрів на годину.
Матвій Пономаренко за кермом автомобіля / Фото скриншот інстаграм
На попередній сторіс видно, що він керував іншим автомобілем марки Porsche, що дозволяє припустити можливий тест-драйв машин.
Матвій Пономаренко / Фото скриншот інстаграм
Але нападник вже видалив свої сторіс. Через те, що профіль його дівчини закритий, невідомо, чи вона видалила свої публікації.
Як пройшов матч Динамо – Карпати?
- У матчі 22-го туру УПЛ Динамо несподівано програло Карпатам з рахунком 0:1. Гості відкрили рахунок вже на 6-й хвилині завдяки голу Фаала, а оборона Карпат надійно стримувала атаки Динамо протягом усього поєдинку.
Ситуацію для киян ускладнив скасований гол Пономаренка у другому таймі та його червона картка, що залишила команду в меншості. За даними сайту УПЛ, я поразка не дозволила Динамо піднятися до топ-3 чемпіонату, залишивши команду на четвертому місці з 41 очком, тоді як перемога дозволила Карпатам піднятися на 8-му позицію турнірної таблиці.
Легендарний екстренер Йожеф Сабо різко розкритикував арбітраж, вважаючи, що Динамо були позбавлені чистого гола Пономаренка, який арбітри скасували після перегляду VAR.
Гол Матвія Пономаренка спричинив жваве обговорення – частина людей вважає, що він порушив правила, через що взяття воріт справедливо скасували (нібито був фол, гра рукою та можливе травмування голкіпера Карпат). Інші ж переконані, що в Динамо забрали абсолютно чистий гол.