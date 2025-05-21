Им интересовались в АПЛ и Ла Лиге: Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром еврокубка

Матвей Пономаренко переподписал соглашение с Динамо на улучшенных условиях. Форвард уже немало забил на юношеском уровне и начинает свой путь во взрослой команде.

Киевское Динамо оформило свое 17-е чемпионство в УПЛ, вернув себе "золото" после четырехлетней паузы. Столичная команда до сих пор не проиграла ни одного матча на внутренней арене.

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Продлили таланта

Тем временем, клуб зимой продлил контракты с четырьмя лидерами. Теперь же Динамо согласовало пролонгацию с одним из главных талантов юношеской команды.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт киевлян, Динамо подписало новый контракт с Матвеем Пономаренко. 19-летний форвард поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 2028 года.

Согласно информации некоторых СМИ, "бело-синие" решили вдвое поднять зарплату для Матвея. Напомним, что игрок является воспитанником Динамо и выступает в академии клуба с семи лет.

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В прошлом сезоне Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ U-19, забив 24 гола. А в текущем Матвей зажег в Юношеской лиге УЕФА, став топ-голеадором турнира с восемью голами.

За взрослую команду форвард провел уже два мяча в 13-ти встречах. Ранее в СМИ писали, что Пономаренко интересуются Лестер и Вулверхэмптон, а также клубы из Испании, Португалии и Бельгии.