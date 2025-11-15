Опозорился и уехал: скандальному одноклубнику Забарного запретили играть за сборную России

Голкипер Матвей Сафонов провел одну игру на российскую сборную и вернулся в лагерь парижского ПСЖ. Стало известно, почему российский вратарь провел лишь один матч за свою вражескую национальную команду.

12 ноября сборная России, которую исключили из международных соревнований из-за нападения на Украину, провела товарищескую игру против Перу. Матвей Сафонов защищал российские владения, пропустил позорный гол и покинул расположение национальной команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Вот так ПСЖ издевается над Забарным: парижане планируют приобрести россиянина

Почему Сафонов досрочно покинул лагерь сборной России?

Отметим, что товарищеская игра Россия – Перу закончилась мировой 1:1, но голкипер ПСЖ пропустил позорный гол с дальней дистанции. После этого матча Сафонов досрочно уехал из лагеря национальной команды, не оставшись играть против Чили (15 ноября).

Как сообщает издание, такая последовательность событий не является случайной. ПСЖ вроде бы договорилось, что Сафонов сыграет только один матч за сборную и вернется в парижский клуб.

Однако издание Footmercato сообщало, что эта дикая ошибка Матвея изрядно разозлила главного тренера россиян Валерия Карпина. Поэтому на следующий день наставник команды отправил Сафонова в расположение ПСЖ.

Сафонов рискует покинуть ПСЖ?

Во французском клубе хотят избавиться от скандального российского голкипера. Вероятно, что причиной такого решения ПСЖ является приобретение Ильи Забарного, который уже вливается в парижский коллектив и игру Луиса Энрике.

Была информация, что парижане хотят продать россиянина уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Сафонов провел за победителей Лиги чемпионов 2024 – 2025 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и 7 игр отыграл на ноль. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2029-го года.

Интересно, что в прессе постоянно появляются слухи об интересе ПСЖ к другим российским футболистам. Уже была информация, что якобы парижский клуб заинтересовался Алексеем Батраковым из московского Локомотива и Арсеном Захаряном из испанского Реал Сосьедада.