Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов снялся в рекламе российской компании "ЭкоНива", владелец которой получил орден Дружбы за поручением Путина. В мероприятии также приняла участие гимнастка Ангелина Мельникова.

Рекламное мероприятие прошло при участии владельца компании Штефана Дюрра. В 2025 году он получил российский орден Дружбы из рук губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщает UkrSportBase.

Сафонов и Мельникова стали участниками мероприятия

Сафонов, выступающий за французский ПСЖ, вместе с Мельниковой принял участие в рекламном мероприятии "ЭкоНивы". Компания принадлежит немецкому предпринимателю Штефану Дюрру, который много лет работает в российском аграрном бизнесе.

В 2025 году Дюрр был награжден орденом Дружбы. Награду ему вручил губернатор Воронежской области Александр Гусев, отметив, что награда присуждена за поручением президента России Владимира Путина.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Компания "ЭкоНива" является одним из крупнейших производителей молочной продукции и одним из заметных аграрных бизнесов России.

Для Сафонова это не первое появление в контексте российского бизнеса после перехода в ПСЖ. Российский голкипер по-прежнему остается одним из представителей страны-агрессора во французском футболе.

Мельникова хотела пойти в политику

Не обошлось без политического контекста и вокруг Ангелины Мельниковой. В конце апреля 2025 года олимпийская чемпионка выдвинула свою кандидатуру на праймериз российской партии "Единая Россия".

В июле гимнастка отказалась от участия в выборах депутатов Воронежской городской думы. Мельникова объяснила свое решение тем, что не сможет одновременно вести избирательную кампанию и готовиться к выступлениям на международных соревнованиях.

В то же время Сафонов неоднократно оказывался в центре внимания из-за отношений с украинским партнером по "ПСЖ" Ильей Забарным. В частности, украинец вырезал россиянина из совместного фото, а в последнее время появилась информация о возможном желании ПСЖ избавиться от Забарного.