Рекламний захід відбувся за участю власника компанії Штефана Дюрра. У 2025 році він отримав російський орден Дружби з рук губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, повідомляє UkrSportBase.

Сафонов та Мельникова стали учасниками заходу

Сафонов, який виступає за французький ПСЖ, разом із Мельниковою взяв участь у рекламному заході "ЕкоНиви". Компанія належить німецькому підприємцю Штефану Дюрру, який багато років працює в російському аграрному бізнесі.

У 2025 році Дюрр був нагороджений орденом Дружби. Відзнаку йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, зазначивши, що нагорода присуджена за дорученням російського президента Володимира Путіна.

Компанія "ЕкоНива" є одним із найбільших виробників молочної продукції та одним із помітних аграрних бізнесів Росії.

Для Сафонова це не перша поява в контексті російського бізнесу після переходу до ПСЖ. Російський голкіпер продовжує залишатися одним із представників країни-агресорки у французькому футболі.

Мельникова хотіла йти в політику

Не обійшлося без політичного контексту й навколо Ангеліни Мельникової. Наприкінці квітня 2025 року олімпійська чемпіонка висунула свою кандидатуру на праймеріз російської партії "Єдина Росія".

У липні гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Мельникова пояснила рішення тим, що не зможе одночасно проводити виборчу кампанію та готуватися до виступів на міжнародних змаганнях.

Водночас Сафонов неодноразово опинявся у центрі уваги через стосунки з українським партнером по ПСЖ Іллею Забарним. Зокрема, українець обрізав росіянина зі спільного фото, а останнім часом з'явилася інформація про можливе бажання ПСЖ позбутися Забарного.