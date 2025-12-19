Российский одноклубник Забарного сломал руку после выигрыша Межконтинентального кубка
- ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок, победив Фламенго, а российский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти, но получил травму руки.
- Сафонов выбыл примерно на 3-4 недели из-за перелома руки, полученного во время матча, и в его отсутствие медицинский штаб оценит его состояние.
Французский Пари Сен-Жермен стал обладателем Межконтинентального кубка, победив в финале бразильский Фламенго. Одним из главных действующих лиц матча стал российский голкипер "красно-синих" Матвей Сафонов.
В послематчевой серии пенальти одноклубник Забарного отразил четыре удара с одиннадцатиметровой отметки. Однако после поединка за Межконтинентальный кубок у него обнаружили тяжелую травму, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ПСЖ.
На какой срок выбыл вратарь ПСЖ Сафонов?
Медики диагностировали у россиянина перелом руки. По предварительным прогнозам, Сафонов выбыл примерно на 3 – 4 недели. После этого срока медицинский штаб оценит состояние голкипера.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал травму россиянина.
Мы думаем, что это произошло во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отбил два последних пенальти, несмотря на травму. Адреналин игроков настолько высок из-за эмоций, что, я думаю, он смог отбить пенальти без боли. Его энергия невероятная, но это карма,
– отметил Луис Энрике.
Отметим, что Сафонов начинал сезон запасным голкипером ПСЖ. Россиянин получил шанс после травмы конкурента Люка Шевалье.
Какова статистика выступлений Сафонова за ПСЖ?
- Матвей Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года. Его предыдущий клуб Краснодар получил компенсацию за своего игрока в размере 20 миллионов евро.
- В первом сезоне Сафонов отыграл 17 матчей за "парижан", пропустив 13 мячей. Во время летнего межсезонья ПСЖ планировал избавиться от россиянина, ведь готовил трансфер украинца Ильи Забарного. Однако голкипер не хотел покидать титулованный клуб.
- В текущем сезоне Сафонов сыграл 4 матча во всех турнирах (данные Transfermarkt), в двух из которых сохранил ворота "сухими". Отметим, что в матче Лиги чемпионов против Атлетико (0:0) и Лиги 1 с Мецом (3:2) Забарному пришлось играть вместе с капитаном сборной России.