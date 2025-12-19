Российский одноклубник Забарного сломал руку после выигрыша Межконтинентального кубка

Французский Пари Сен-Жермен стал обладателем Межконтинентального кубка, победив в финале бразильский Фламенго. Одним из главных действующих лиц матча стал российский голкипер "красно-синих" Матвей Сафонов.

В послематчевой серии пенальти одноклубник Забарного отразил четыре удара с одиннадцатиметровой отметки. Однако после поединка за Межконтинентальный кубок у него обнаружили тяжелую травму, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ПСЖ.

На какой срок выбыл вратарь ПСЖ Сафонов?

Медики диагностировали у россиянина перелом руки. По предварительным прогнозам, Сафонов выбыл примерно на 3 – 4 недели. После этого срока медицинский штаб оценит состояние голкипера.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал травму россиянина.

Мы думаем, что это произошло во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отбил два последних пенальти, несмотря на травму. Адреналин игроков настолько высок из-за эмоций, что, я думаю, он смог отбить пенальти без боли. Его энергия невероятная, но это карма,

– отметил Луис Энрике.

Отметим, что Сафонов начинал сезон запасным голкипером ПСЖ. Россиянин получил шанс после травмы конкурента Люка Шевалье.

