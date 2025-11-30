13-летний украинец впервые покорил 4 метра в прыжках в высоту: он уже бил рекорд Дюплантиса

На днях прошли Всеукраинские соревнования по легкой атлетике, которые были посвящены памяти заслуженного тренера Украины Юрия Тумасова. Участие в них принял и молодой легкоатлет Матвей Строгалев.

13-летний парень громко о себе заявил в соревнованиях по прыжкам с шестом. Парень обновил свой личный рекорд в помещении, сообщает 24 Канал.

По теме Нигерийская дебютантка установила мировой рекорд на спринтерской дистанции: историческое видео

Как прыгнул Строгалев?

Матвею удалось покорить высоту 4 метра, что произошло впервые в его карьере в помещении. В целом же в возрастной категории до 18 лет Строгалев показал третий результат на соревнованиях.

Он уступил 17-летним Андрею Посполите (4,40 метра) и Никите Левченко (4,60 метра). Однако именно среди 13-летних Матвей был лучшим в Украине.

Как Строгалев покорил 4 метра: смотреть видео

Однако до мирового рекорда для своего возраста Строгалев был далек. Еще в 2015 году 13-летний норвежец Пол Гауген Лиллефоссе покорил высоту 4,65 метра.

Напомним, что в июне Матвей громко прославился благодаря тому, что побив рекорд невероятного Армана Дюплантиса на открытой местности. Швед взял планку 3,97 метра еще в 202-м в возрасте 12 лет. Но украинец побил его рекорд на три сантиметра.

Что известно о Матвее Строгалеве?