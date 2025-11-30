13-летний украинец впервые покорил 4 метра в прыжках в высоту: он уже бил рекорд Дюплантиса
- 13-летний Матвей Строгалев впервые покорил высоту 4 метра на соревнованиях по прыжкам с шестом в помещении.
- Ранее парень побил рекорд Армана Дюплантиса на открытой местности.
На днях прошли Всеукраинские соревнования по легкой атлетике, которые были посвящены памяти заслуженного тренера Украины Юрия Тумасова. Участие в них принял и молодой легкоатлет Матвей Строгалев.
13-летний парень громко о себе заявил в соревнованиях по прыжкам с шестом. Парень обновил свой личный рекорд в помещении, сообщает 24 Канал.
Как прыгнул Строгалев?
Матвею удалось покорить высоту 4 метра, что произошло впервые в его карьере в помещении. В целом же в возрастной категории до 18 лет Строгалев показал третий результат на соревнованиях.
Он уступил 17-летним Андрею Посполите (4,40 метра) и Никите Левченко (4,60 метра). Однако именно среди 13-летних Матвей был лучшим в Украине.
Как Строгалев покорил 4 метра: смотреть видео
Однако до мирового рекорда для своего возраста Строгалев был далек. Еще в 2015 году 13-летний норвежец Пол Гауген Лиллефоссе покорил высоту 4,65 метра.
Напомним, что в июне Матвей громко прославился благодаря тому, что побив рекорд невероятного Армана Дюплантиса на открытой местности. Швед взял планку 3,97 метра еще в 202-м в возрасте 12 лет. Но украинец побил его рекорд на три сантиметра.
Что известно о Матвее Строгалеве?
- Матвей вырос в спортивной семье. Его мама – Анжела Балахонова становилась чемпионкой Европы в помещении и под открытым небом в прыжках с шестом. Сейчас она работает тренером.
- Папа Матвея Вадим Строгалев является финалистом чемпионатов мира, а ныне также работает тренером.
- Брат рекордсмена Никита также занимается прыжками с шестом. На юниорском чемпионате мира он занял пятое место.
- Относительно достижений Матвея, то ему принадлежат несколько неофициальных рекордов в возрасте от 7 до 11 лет.