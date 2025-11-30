13-річний українець уперше підкорив 4 метри у стрибках у висоту: він вже бив рекорд Дюплантіса
- 13-річний Матвій Строгалєв вперше підкорив висоту 4 метри на змаганнях зі стрибків з жердиною в приміщенні.
- Раніше хлопець побив рекорд Армана Дюплантіса на відкритій місцевості.
На днях пройшли Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, які були присвячених пам'яті заслуженого тренера України Юрія Тумасова. Участь у них взяв і молодий легкоатлет Матвій Строгалєв.
13-річний хлопець гучно про себе заявив у змаганнях зі стрибків з жердиною. Хлопець оновив свій особистий рекорд у приміщенні, повідомляє 24 Канал.
До теми Нігерійська дебютантка встановила світовий рекорд на спринтерській дистанції: історичне відео
Як стрибнув Строгалєв?
Матвію вдалось підкорити висоту 4 метри, що сталось вперше у його кар'єрі в приміщенні. Загалом же у віковій категорії до 18 років Строгалєв показав третій результат на змаганнях.
Він поступився 17-річним Андрію Посполіті (4,40 метра) та Нікіті Левченку (4,60 метра). Проте саме серед 13-річних Матвій був найкращим в Україні.
Як Строгалєв підкорив 4 метри: дивитися відео
Проте до світового рекорду для свого віку Строгалєв був далеким. Ще у 2015 році 13-річний норвежець Пол Гауген Ліллефоссе підкорив висоту 4,65 метра.
Нагадаємо, що у червня Матвій гучно прославився завдяки тому, що побив рекорд неймовірного Армана Дюплантіса на відкритій місцевості. Швед взяв планку 3,97 метра ще у 202-му у віці 12 років. Але українець побив його рекорд на три сантиметри.
Що відомо про Матвія Строгалєва?
- Матвій виріс у спортивній родині. Його мама – Анжела Балахонова ставала чемпіонкою Європи в приміщенні та просто неба у стрибках з жердиною. Нині вона працює тренеркою.
- Тато Матвія Вадим Строгалєв є фіналістом чемпіонатів світу, а нині також працює тренером.
- Брат рекордсмена Нікіта також займається стрибками з жердиною. На юніорському чемпіонаті світу він зайняв п'яте місце.
- Щодо досягнень Матвія, то йому належать кілька неофіційних рекордів у віці від 7 до 11 років.