13-річний українець уперше підкорив 4 метри у стрибках у висоту: він вже бив рекорд Дюплантіса

На днях пройшли Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, які були присвячених пам'яті заслуженого тренера України Юрія Тумасова. Участь у них взяв і молодий легкоатлет Матвій Строгалєв.

13-річний хлопець гучно про себе заявив у змаганнях зі стрибків з жердиною. Хлопець оновив свій особистий рекорд у приміщенні, повідомляє 24 Канал.

Як стрибнув Строгалєв?

Матвію вдалось підкорити висоту 4 метри, що сталось вперше у його кар'єрі в приміщенні. Загалом же у віковій категорії до 18 років Строгалєв показав третій результат на змаганнях.

Він поступився 17-річним Андрію Посполіті (4,40 метра) та Нікіті Левченку (4,60 метра). Проте саме серед 13-річних Матвій був найкращим в Україні.

Як Строгалєв підкорив 4 метри: дивитися відео

Проте до світового рекорду для свого віку Строгалєв був далеким. Ще у 2015 році 13-річний норвежець Пол Гауген Ліллефоссе підкорив висоту 4,65 метра.

Нагадаємо, що у червня Матвій гучно прославився завдяки тому, що побив рекорд неймовірного Армана Дюплантіса на відкритій місцевості. Швед взяв планку 3,97 метра ще у 202-му у віці 12 років. Але українець побив його рекорд на три сантиметри.

Що відомо про Матвія Строгалєва?