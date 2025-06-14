12-летний украинец побил рекорд феноменального Дюплантиса: видео прыжка

Во Львове завершился юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике. Соревнования порадовали болельщиков и специалистов новыми рекордами.

В секторе прыжков с шестом "бронзу" завоевал Матвей Строгалев. 12-летний юноша выступал в возрастной категории U-14, пишет 24 Канал со ссылкой на ФЛАУ.

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Украинец показал лучший результат в мире

Матвей с третьей попытки покорил высоту 4 метра. Это самое высокое достижение в мире для атлетов его возраста. Более того, юный украинец побил рекорд звездного Армана Дюплантиса.

21 января 2012 года швед взял высоту 3,97 метра (в помещении), что стало рекордом для 12-летних спортсменов. Рекорд Дюплантиса, установленный в американском Рино держался 13 лет.

Видео рекордного прыжка Матвея Строгалева

Что известно о юном рекордсмене

Матвей вырос в спортивной семье. Его мама – Анжела Балахонова становилась чемпионкой Европы в помещении и под открытым небом в прыжках с шестом. Сейчас она работает тренером.

Папа Матвея – финалист чемпионатов мира, а ныне также тренер Вадим Строгалев.

Брат Матвея, Никита, также занимается прыжками с шестом. На юниорском чемпионате мира он занял пятое место.

Относительно достижений Матвея, то ему принадлежат несколько неофициальных рекордов в возрасте от 7 до 11 лет.

Ранее мы сообщали о новом мировом рекорде на спринтерской дистанции. 22-летняя нигерийка Фейвор Офили пробежала 150 метров за 15,85 секунды.