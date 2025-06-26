Злой из-за битвы с Усиком: президент WBC рассказал, что сейчас происходит в жизни Фьюри

Тайсон Фьюри в начале 2025 года объявил о завершении карьеры. Он стал гораздо менее активным в соцсетях и пока неизвестно, может ли британец передумать.

Президент Международного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, что постоянно находится на связи с "Цыганским королем". Он признался, что именно они обсуждают во время общения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Планирует ли Фьюри возвращаться в бокс

По словам функционера, Тайсон Фьюри до сих пор не согласен с результатом реванша с Александром Усиком. Он уверен, что победил украинца, а в Эр-Рияде состоялась "кража".

Также глава WBC добавил, что нет ни одного признака того, что британец хочет вернуться на ринг:

Я звоню ему регулярно, и он каждый раз говорит, что очень счастлив вне бокса, ведь может проводить время с женой. Он ни словом не обмолвился, что планирует вернуться. Он сказал мне, что не доволен решением во втором бою с Усиком. Он все еще очень зол на судейские записки. Он очень расстроен. Но он уже повесил перчатки на гвоздь. Вот, что он мне говорит.

Отметим, что именно реванш с Усиком остается последним боем в карьере Тайсона Фьюри. Тогда все рефери отдали победу украинцу с одинаковым счетом 116:112.

Справка. Всего на профессиональном уровне британский супертяж провел 37 боев. В них он одержал 34 победы, дважды уступил Александру Усику и один поединок завершился в ничью.

Напомним, что ранее менеджер Тайсона Фьюри назвал соперника, ради которого британец вернется на ринг.