Теперь украинский боксер опередил легендарного Леннокса Льюиса. Это позволило действующему обладателю поясов WBA, WBC и WBO подняться на шестое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.
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Усик приблизился к топ-5 самых возрастных чемпионов
В десятке ниже Александра Усика находятся также Корри Сандерс, Лари Холмс и Эвандер Холифилд. Впереди же ближайшим конкурентом является Джерси Уолкотт.
Для того же, чтобы ворваться в топ-5 украинскому боксеру нужно будет одолеть Даниэля Дюбуа. Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
Топ-10 самых возрастных чемпионов мира в истории хевивейта (по состоянию на 26.06.2025)
- Джордж Форман – 46 лет 170 дней
- Виталий Кличко – 42 года 150 дней
- Владимир Кличко – 39 лет 248 дней
- Олег Маскаев – 39 лет 6 дней
- Джерси Уолкотт – 38 лет 236 дней
- Александр Усик – 38 лет 159 дней
- Леннокс Льюис – 38 лет 157 дней
- Эвандер Холифилд 38 лет 135 дней
- Корри Сандерс – 38 лет 25 дней
- Лари Холмс – 37 лет 322 дня
К слову. Первым чемпионом мира в супертяжелой весовой категории стал американский боксер Джон Салливан. Он завоевал это звание 29 августа 1885 года.
Напомним, что ранее стали известны первые спраринг-партнеры Александра Усика, которые готовят украинского бойца к битве с Даниэлем Дюбуа.