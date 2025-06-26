Теперь украинский боксер опередил легендарного Леннокса Льюиса. Это позволило действующему обладателю поясов WBA, WBC и WBO подняться на шестое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Усик приблизился к топ-5 самых возрастных чемпионов

В десятке ниже Александра Усика находятся также Корри Сандерс, Лари Холмс и Эвандер Холифилд. Впереди же ближайшим конкурентом является Джерси Уолкотт.

Для того же, чтобы ворваться в топ-5 украинскому боксеру нужно будет одолеть Даниэля Дюбуа. Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Топ-10 самых возрастных чемпионов мира в истории хевивейта (по состоянию на 26.06.2025)

Джордж Форман – 46 лет 170 дней Виталий Кличко – 42 года 150 дней Владимир Кличко – 39 лет 248 дней Олег Маскаев – 39 лет 6 дней Джерси Уолкотт – 38 лет 236 дней Александр Усик – 38 лет 159 дней Леннокс Льюис – 38 лет 157 дней Эвандер Холифилд 38 лет 135 дней Корри Сандерс – 38 лет 25 дней Лари Холмс – 37 лет 322 дня

К слову. Первым чемпионом мира в супертяжелой весовой категории стал американский боксер Джон Салливан. Он завоевал это звание 29 августа 1885 года.

Напомним, что ранее стали известны первые спраринг-партнеры Александра Усика, которые готовят украинского бойца к битве с Даниэлем Дюбуа.