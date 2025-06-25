Сейчас оба бойца находятся в тренировочных лагерях, откуда почти нет информации об их подготовке. Накануне стали известны первые спарринг-партнеры украинского боксера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Макса Диденка.

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С кем спаррингует Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в хевивейте проводит спарринги с бельгийцем Джеком Муловаи, австрийцем Олевасеуном Салами и немцем Питером Кадиру. Все они имеют африканское происхождение.

Отметим, что первые двое помогали Александру Усику готовиться к первому поединку с Даниэлем Дюбуа. Немецкий боксер при этом ранее спарринговал с Энтони Джошуа.

Краткие сведения о спарринг-партнерах Усика / Скриншоты с сайта BoxRec

К слову. Это будет вторая очная битва между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В первом бою украинец одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее Теренс Кроуфорд сделал прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.