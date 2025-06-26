Тепер український боксер випередив легендарного Леннокса Льюїса. Це дозволило чинному володарю поясів WBA, WBC і WBO піднятися на шосте місце, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Усик наблизився до топ-5 найстарших чемпіонів

В десятці нижче Олександра Усика перебувають також Коррі Сандерс, Ларі Голмс та Евандер Холіфілд. Попереду ж найближчим конкурентом є Джерсі Волкотт.

Для того ж, щоб увірватися в топ-5 українському боксеру потрібно буде здолати Даніеля Дюбуа. Їх очне протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні, а на кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу.

Топ-10 найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту (станом на 26.06.2025)

Джордж Форман – 46 років 170 днів Віталій Кличко – 42 роки 150 днів Володимир Кличко – 39 років 248 днів Олег Маскаєв – 39 років 6 днів Джерсі Волкотт – 38 років 236 днів Олександр Усик – 38 років 159 днів Леннокс Льюїс – 38 років 157 днів Евандер Холіфілд 38 років 135 днів Коррі Сандерс – 38 років 25 днів Ларі Голмс – 37 років 322 дні

До слова. Першим чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії став американський боксер Джон Салліван. Він здобув це звання 29 серпня 1885 року.

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші спраринг-партнери Олександра Усика, які готують українського бійця до битви з Даніелем Дюбуа.