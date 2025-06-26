Тепер український боксер випередив легендарного Леннокса Льюїса. Це дозволило чинному володарю поясів WBA, WBC і WBO піднятися на шосте місце, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.
Читайте також Усик проти Дюбуа: все, що варто знати про історичний поєдинок
Усик наблизився до топ-5 найстарших чемпіонів
В десятці нижче Олександра Усика перебувають також Коррі Сандерс, Ларі Голмс та Евандер Холіфілд. Попереду ж найближчим конкурентом є Джерсі Волкотт.
Для того ж, щоб увірватися в топ-5 українському боксеру потрібно буде здолати Даніеля Дюбуа. Їх очне протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні, а на кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу.
Топ-10 найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту (станом на 26.06.2025)
- Джордж Форман – 46 років 170 днів
- Віталій Кличко – 42 роки 150 днів
- Володимир Кличко – 39 років 248 днів
- Олег Маскаєв – 39 років 6 днів
- Джерсі Волкотт – 38 років 236 днів
- Олександр Усик – 38 років 159 днів
- Леннокс Льюїс – 38 років 157 днів
- Евандер Холіфілд 38 років 135 днів
- Коррі Сандерс – 38 років 25 днів
- Ларі Голмс – 37 років 322 дні
До слова. Першим чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії став американський боксер Джон Салліван. Він здобув це звання 29 серпня 1885 року.
Нагадаємо, що раніше стали відомі перші спраринг-партнери Олександра Усика, які готують українського бійця до битви з Даніелем Дюбуа.