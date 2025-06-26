Президент Міжнародної боксерської ради Маурісіо Сулейман розповів, що постійно перебуває на зв'язку з "Циганським королем". Він зізнався, що саме вони обговорюють під час спілкування, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Усик випередив легендарного боксера в рейтингу найстарших чемпіонів світу: хто входить у топ-10

Чи планує Ф'юрі повертатися в бокс

За словами функціонера, Тайсон Ф'юрі досі не згоден з результатом реваншу з Олександром Усиком. Він упевнений, що переміг українця, а в Ер-Ріяді відбулася "крадіжка".

Також очільник WBC додав, що немає жодної ознаки того, що британець хоче повернутися на ринг:

Я дзвоню йому регулярно, і він щоразу каже, що дуже щасливий поза боксом, адже може проводити час із дружиною. Він жодним словом не обмовився, що планує повернутися. Він сказав мені, що не задоволений рішенням у другому бою з Усиком. Він все ще дуже злий на суддівські записки. Він дуже засмучений. Але він уже повісив рукавички на цвях. Ось, що він мені каже.

Зазначимо, що саме реванш з Усиком залишається останнім боєм у кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Тоді всі рефері віддали перемогу українцю з однаковим рахунком 116:112.

Довідка. Всього на професійному рівні британський супертяж провів 37 боїв. У них він здобув 34 перемоги, двічі поступився Олександру Усику й один поєдинок завершився в нічию.

Нагадаємо, що раніше менеджер Тайсона Ф'юрі назвав суперника, заради якого британець повернеться на ринг.