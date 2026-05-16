Погиб, как герой: боец ММА пожертвовал жизнью, спасая школьницу

Трагическая история всколыхнула Кыргызстан и мир спорта. 30-летний спортсмен проявил настоящее мужество, отдав собственную жизнь ради спасения ребенка.

Медет Жееналиев бросился в воду, когда школьница начала тонуть в озере Иссык-Куль. Девочку удалось спасти, но сам боец ММА обратно не вернулся, пишет Kaktus Media.

Как все произошло?

Инцидент произошел на озере Иссык-Куль в Кыргызстане, где четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже. Во время сильных волн одна из школьниц начала тонуть, и Медет Жееналиев вместе с друзьями сразу бросился на помощь.

Девочку удалось вытащить из воды живой, однако самого бойца обессилили волны. На следующий день спасатели нашли его тело и передали родным.

В тот день мы вышли на берег. Было солнечно, но дул сильный ветер. На пристани было три девушки. Мы немного поиграли в мяч и спустились в воду. Были сильные волны, поэтому мы решили уйти и сказали девушкам быть осторожными. Когда мы немного отошли, на берегу раздался крик. Одна из девушек начала тонуть. Медет сразу побежал и прыгнул с пирса. Я побежал за ним, но вошел в воду с берега, схватил девушку и поплыл обратно. Когда я чуть не доплыл до берега, нам помог выбраться мужчина на байдарке. В этот момент мы потеряли Медет из виду,

– цитирует жителя села киргизское издание Sputnik.

Карьера оборвалась, но подвиг будет жить

Жееналиев выступал в легком весе и провел четыре профессиональных боя в ММА, одержав две победы. Ему было всего 30 лет, а спортивное сообщество уже назвало его поступок настоящим героизмом.

Смерть спортсмена вызвала волну сочувствия, ведь вместо очередного боя в клетке он принял свой последний – за чужую жизнь.