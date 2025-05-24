Виктория Ткаченко покинула хоккей сразу после получения исторического "золота" на ЧМ-2024 в дивизионе ІІІА. После этого успеха она подписала контракт и вступила в ряды ВСУ, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Подготовка к чемпионату мира в боевых условиях

Вратарь "сине-желтых" не планировала возобновлять карьеру, даже когда ее звали вернуться на лед. Впрочем, однажды менеджер сборной спросила, не согласилась бы она поехать на чемпионат мира в Новую Зеландию.

Все решилось за два месяца до старта турнира. Командование воинской части дало зеленый свет Виктории на участие в чемпионате мира.

К ответственным соревнованиям боевой медик готовилась прямо на фронте.

"Я приседала в блиндаже, делала забеги на короткие дистанции от FPV-дронов. Старалась между выходами немного больше заниматься, но проблем с физической подготовкой, как по мне, не было. А вот то, что я год на коньках не стояла – это очень пугало.

Приехав в Новую Зеландию, у нас сразу было по две ледовых тренировки, поэтому я имела время вспомнить, как это – играть в тот хоккей. Особенно сложно было с техникой катания и правильной позицией в воротах, чтобы шайба не залетела в ближний угол. Однако когда у тебя конкуренты – две молодые игроки, которые весь год играли за рубежом, – это мотивирует отдаваться на все сто процентов и не халтурить, когда тренер где-то отвернулся", – рассказала Ткаченко.

Отметим, что Виктория стремилась присоединиться к ВСУ еще в начале полномасштабной агрессии. Она посещала курсы военной подготовки, стреляла в тире и изучала тактическую медицину. Сейчас она служит в противотанковом батальоне Третьей отдельной штурмовой бригады.