Приседала в блиндаже и делала забеги от дронов: как боевой медик готовилась к ЧМ по хоккею
- Виктория Ткаченко, вратарь женской сборной Украины по хоккею, приняла участие в чемпионате мира 2025 года в дивизионе IIB, получив бронзу, несмотря на службу в ВСУ как боевой медик.
- Ткаченко возобновила хоккейную карьеру перед чемпионатом мира, получив разрешение от командования и тренируясь в боевых условиях на фронте.
В апреле 2025 года женская сборная Украины по хоккею приняла участие в чемпионате мира в дивизионе IIB. В составе "сине-желтых" бронзовым призером стала вратарь Виктория Ткаченко, которая служит в должности боевого медика в 3-й ОШБр.
Виктория Ткаченко покинула хоккей сразу после получения исторического "золота" на ЧМ-2024 в дивизионе ІІІА. После этого успеха она подписала контракт и вступила в ряды ВСУ, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
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Подготовка к чемпионату мира в боевых условиях
Вратарь "сине-желтых" не планировала возобновлять карьеру, даже когда ее звали вернуться на лед. Впрочем, однажды менеджер сборной спросила, не согласилась бы она поехать на чемпионат мира в Новую Зеландию.
Все решилось за два месяца до старта турнира. Командование воинской части дало зеленый свет Виктории на участие в чемпионате мира.
К ответственным соревнованиям боевой медик готовилась прямо на фронте.
"Я приседала в блиндаже, делала забеги на короткие дистанции от FPV-дронов. Старалась между выходами немного больше заниматься, но проблем с физической подготовкой, как по мне, не было. А вот то, что я год на коньках не стояла – это очень пугало.
Приехав в Новую Зеландию, у нас сразу было по две ледовых тренировки, поэтому я имела время вспомнить, как это – играть в тот хоккей. Особенно сложно было с техникой катания и правильной позицией в воротах, чтобы шайба не залетела в ближний угол. Однако когда у тебя конкуренты – две молодые игроки, которые весь год играли за рубежом, – это мотивирует отдаваться на все сто процентов и не халтурить, когда тренер где-то отвернулся", – рассказала Ткаченко.
Отметим, что Виктория стремилась присоединиться к ВСУ еще в начале полномасштабной агрессии. Она посещала курсы военной подготовки, стреляла в тире и изучала тактическую медицину. Сейчас она служит в противотанковом батальоне Третьей отдельной штурмовой бригады.