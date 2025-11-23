В боксе появился самый молодой чемпион мира: он завоевал пояс, которым владел украинец

В ночь с 22 на 23 ноября в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса в рамках турнира Ring IV. Его главным событием стала битва Давида Бенавидеса и Энтони Ярда.

В андеркарде этого противостояния, в частности, встречались американец Абдулла Мейсон и британец Сэм Ноукс. Этот поединок стал очень эффектным и особенным для современного бокса, информирует 24 Канал.

Как прошел бой Мейсон – Ноукс?

На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Бойцы выдали один из лучших поединков года с разменами ударов до последних секунд.

21-летний Мейсон со старта бросился подтверждать статус фаворита. Он качественно разбивал соперника с дистанции, опасно доставая британца джебами.

Ноукс пытался навязать силовой бокс, но при этом сам очень много пропускал. Он часто оставался стоять перед американским проспектом, что позволяло тому находить свои моменты.

Уже в третьем раунде Мейсон в очередной раз достал оппонента апперкотом и у того появилось рассечение возле глаза. В целом Абдулла выглядел лучше, но регулярно ввязывался в силовой бокс, который является стихией Ноукса, благодаря чему британец выравнивал ход боя.

Зрелищный махач продолжился и во второй половине боя. Мейсон слишком часто ошибался и команда требовала от него перестать драться и начать боксировать, но тот не слушал тренера и продолжал олдскульную драку, инициируя размен за разменом.

В них он был успешнее, но пропускал немало контратак. В конце концов поединок продлился все 12 раундов.

Судьи зафиксировали победу американца единогласным решением – 117:111 и дважды 115:113. Абдулла Мейсон стал самым молодым действующим чемпионом мира – в 21 год!

Смотрите видеообзор боя Мейсон – Ноукс

К слову. Титул WBO стал вакантным после того, как его освободил Кейшон Дэвис. Американец добыл его в поединке против украинца Дениса Беринчика, который до того в чемпионском бою победил Эмануэля Наваррете.

Отметим, что в главном поединке турнира Давид Бенавидес нокаутировал в седьмом раунде Энтони Ярда. Он сохранил титул WBC в полутяжелом дивизионе.

Что известно об Абдулле Мейсоне?

Новоиспеченный чемпион мира родился 5 апреля 2004 года.

Дебютировал на профи-ринге в 17 лет.

Американец уже успел провести 20 боев. В них он одержал все победы, из которых 17 – нокаутом (данные BoxRec).

Напомним, что в этот день, но в 1986 году историю бокса переписал Майк Тайсон. Он стал самым молодым чемпионом мира в истории хевивейта и это достижение до сих пор никто не смог превзойти.