У боксі з'явився наймолодший чемпіон світу: він здобув пояс, яким володів українець

У ніч з 22 на 23 листопада в Ер-Ріяді відбулося велике шоу боксу в межах турніру Ring IV. Його головною подією стала битва Давіда Бенавідеса й Ентоні Ярда.

В андеркарді цього протистояння, зокрема, зустрічались американець Абдулла Мейсон і британець Сем Ноукс. Цей поєдинок став дуже ефектним та особливим для сучасного боксу, інформує 24 Канал.

Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем

Як минув бій Мейсон – Ноукс?

На кону стояв вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Бійці видали один з найкращих поєдинків року з розмінами ударів до останніх секунд.

21-річний Мейсон зі старту кинувся підтверджувати статус фаворита. Він якісно розбивав суперника з дистанції, небезпечно дістаючи британця джебами.

Ноукс намагався нав'язати силовий бокс, але при цьому сам дуже багато пропускав. Він часто залишався стояти перед американським проспектом, що дозволяло тому знаходити свої моменти.

Вже у третьому раунді Мейсон вчергове дістав опонента аперкотом і в того з'явилося розсічення біля ока. Загалом Абдулла виглядав краще, але регулярно вплутувався в силовий бокс, який є стихією Ноукса, завдяки чому британець вирівнював хід бою.

Видовищний махач продовжився й у другій половині битви. Мейсон занадто часто помилявся й команда вимагала від нього перестати битися та почати боксувати, але той не слухав тренера та продовжував олдскульну бійку, ініціюючи розмін за розміном.

У них він був успішнішим, але пропускав чимало контратак. Врешті-решт поєдинок тривав усі 12 раундів.

Судді зафіксували перемогу американця одностайним рішенням – 117:111 та двічі 115:113. Абдулла Мейсон став наймолодшим чинним чемпіоном світу – у 21 рік!

Дивіться відеоогляд бою Мейсон – Ноукс

До слова. Титул WBO став вакантним після того, як його звільнив Кейшон Девіс. Американець здобув його в поєдинку проти українця Дениса Берінчика, який до того в чемпіонському бою переміг Емануеля Наваррете.

Зазначимо, що в головному поєдинку турніру Давід Бенавідес нокаутував у сьомому раунді Ентоні Ярда. Він зберіг титул WBC у напівважкому дивізіоні.

Що відомо про Абдуллу Мейсона?

Новоспечений чемпіон світу народився 5 квітня 2004 року.

Дебютував на профі-рингу в 17 років.

Американець уже встиг провести 20 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 17 – нокаутом (дані BoxRec).

Нагадаємо, що в цей день, але у 1986 році історію боксу переписав Майк Тайсон. Він став наймолодшим чемпіоном світу в історії хевівейту й це досягнення досі ніхто не зміг перевершити.