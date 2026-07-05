Встретили с фейерверками: болельщики Мексики срывают подготовку сборной Англии к матчу ЧМ-2026

Сборная Англии получила бурный прием в Мехико. Вскоре британцам предстоит сыграть против местной сборной в рамках 1/8 финала ЧМ-2026.

Футбольные фанаты в Мексике решили помешать спать футболистам национальной сборной Англии. О событиях на ЧМ сообщает 24 Канал.

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Что происходит перед матчем Мексики и Англии?

Британские СМИ сообщили, что футболисты "Трех львов" приехали в Мексику в условиях секретности, чтобы не раскрывать место проживания. Однако о том, в каком отеле остановится команда Томаса Тухеля, уже знали местные болельщики.

Мексиканские болельщики запускают фейерверки под отелем сборной Англии: смотрите видео

Mexican fans trying to disrupt the England team during the night ahead of tonight’s big game… ? pic.twitter.com/TVH7KKEOmB – Football Away Days (@FBAwayDays) July 5, 2026

Источники добавляют, что многие игроки были готовы к такому поведению мексиканских болельщиков, поэтому взяли с собой беруши и повязки на глаза. Тем, кто этого не сделал, в лагере английской сборной предлагают принять снотворное.

Отель с командой охраняют 100 полицейских и национальных гвардейцев, которые осуществляют постоянное патрулирование территории с собаками и с помощью дронов.

Матч пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток запланирован на 6 июля в 03:00 по киевскому времени.

Как обе команды готовятся к матчу?

Англичане начали чемпионат с победы над хорватами (4:2). Затем они набрали четыре очка в матчах против Ганы (0:0) и Панамы (2:0). После победы в группе L англичане встретились со сборной ДР Конго, которую обыграли со счетом 2:1.

Хозяева поля на этом чемпионате мира идут со стопроцентным показателем. На групповом этапе мексиканцы обыграли Южную Африку (2:1), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0), а на первой стадии плей-офф – Эквадор (2:0).

В личной истории противостояний Англия лидирует со счетом 4:0, однако предыдущий матч между командами состоялся еще в мае 2010 года. С теми составами команд.