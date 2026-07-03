Мексиканский картель угрожал одной из сборных перед матчем ЧМ-2026

Накануне матча плей-офф ЧМ-2026 между Мексикой и Эквадором разразился громкий скандал. Сообщается, что эквадорские футболисты получали угрозы с требованием проиграть хозяевам.

Подготовку к матчу 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора омрачили сообщения о возможном давлении на эквадорскую команду. Журналист Эдуардо Фейнманн заявил, что за угрозами якобы стоял один из мексиканских наркокартелей, передает Pulzo.

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Что известно об угрозах?

По словам журналиста, неизвестные связались с пятью футболистами сборной Эквадора. Они якобы располагали подробной информацией о членах их семей, находящихся как в Эквадоре, так и в Мексике.

Игроков запугивали и требовали уступить в матче, который проходил на легендарном стадионе "Ацтека". По словам Фейнманна, ситуация серьезно повлияла на психологическое состояние эквадорских футболистов накануне одного из важнейших матчей турнира.

Ситуация довольно сложная, так как, по всей видимости, уже подтвердилось, что игрокам сборной Эквадора угрожал один из мексиканских картелей. Они связались с пятью футболистами, располагая конкретной информацией об их родственниках в Эквадоре и Мексике. Им угрожали, чтобы они проиграли тот матч на стадионе "Ацтека" против Мексики,

– заявил Фейнманн.

Официального подтверждения пока нет

Несмотря на резонансные заявления журналиста, официального подтверждения этой информации пока не обнародовано. Федерация футбола Эквадора не сообщала, что за угрозами стояли именно представители мексиканских наркокартелей, а также не комментировала возможное давление на команду.

Сам матч завершился победой сборной Мексики со счетом 2:0. Хозяева вышли в следующий раунд чемпионата мира, тогда как эквадорцы покинули турнир.

В 1/8 финала чемпионата мира Мексика сыграет с Англией.