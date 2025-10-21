В понедельник, 20 октября, состоялись последние матчи 27 тура чемпионата Швеции по футболу. В одном из них Гетеборг дома принимал Мьельбю.

Гости одержали уверенную победу со счетом 2:0, забив оба гола еще в первые 30 минут поединка. Благодаря этому результату им покорилось фантастическое достижение, сообщает 24 Канал.

Как Мьельбю переписал историю шведского футбола?

Футбольный клуб Мьельбю стал чемпионом Швеции. Команда досрочно гарантировала себе титул за три тура до завершения чемпионата.

Она набрала 66 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя Хаммарбю, который отстал на 11 зачетных баллов. Это первое чемпионство в истории для скромного клуба.

Интересно. Мьельбю представляет деревню Хеллевик на побережье Балтийского моря. Его население составляет лишь около 1500 человек.

Несмотря на небольшой бюджет, эта команда доминировала в чемпионате с самого начала и не позволяла соперникам приблизиться к себе. Теперь она сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

По информации Expressen, спортивный директор Хассе Ларссон уже готовится к формированию новой команды, ведь сенсационный успех Мьельбю не остался без внимания более статусных клубов. Ожидается, что лучшие игроки этого состава пойдут на повышение в другие команды, которыми уже заинтересовались представители Чемпионшипа, Бундеслиги и Серии А.

Что известно о Мьельбю?