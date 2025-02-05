Поймали пьяным за рулем: экс-игрок Барселоны и Манчестер Юнайтед приговорен к 4 месяцам

Мемфис Депай оказался в скандальной ситуации из-за управления авто в нетрезвом виде. Футболист получил приговор от суда Монако.

Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай уже покинул европейский футбол и давно не играет в турнирах топ-уровня. Теперь 30-летний нападающий попал в скандал вне футбольного поля.

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Сел пьяным за руль

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC, уголовный суд Монако приговорил нидерландца к четырем месяцам тюрьмы. Игрока поймали в княжестве за управлением авто в нетрезвом состоянии.

Мемфис решил сесть за свою машину после того, как провел активную ночь в двух местных ночных клубах. Полиция остановила Депая в 5:30 утра и заставила пройти тест на алкоголь. Он показал 1,01 миллиграмм алкоголя на литр воздуха.

В итоге Депая оштрафовали на 9 тысяч долларов и выписали четыре месяца ареста. Впрочем он является условным и станет реальным только при условии повторения Мемфисом данного правонарушения. Также в течение двух лет футболист не может управлять авто на территории Монако.

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Напомним, что Депай выступал за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Лион, Барселону и Атлетико, а сейчас защищает цвета Коринтианса. Кроме этого, он является вторым бомбардиром в истории сборной Нидерландов (46 голов), с которой брал бронзовые медали ЧМ-2014.