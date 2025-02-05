Футболіст збірної Нідерландів Мемфіс Депай вже залишив європейський футбол та давно не грає у турнірах топ-рівня. Тепер 30-річний нападник потрапив у скандал поза футбольним полем.

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Сів п'яним за кермо

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на RMC, кримінальний суд Монако засудив нідерландця до чотирьох місяців в'язниці. Гравця спіймали у князівстві за керуванням авто у нетверезому стані.

Мемфіс вирішив сісти за свою машину після того, як провів активну ніч у двох місцевих нічних клубах. Поліція зупинила Депая о 5:30 ранку та змусила пройти тест на алкоголь. Він показав 1,01 міліграм алкоголю на літр повітря.

У підсумку Депая оштрафували на 9 тисяч доларів та виписали чотири місяці арешту. Втім він є умовним та стане реальним лише за умови повторення Мемфісом даного правопорушення. Також протягом двох років футболіст не може керувати авто на території Монако.

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Нагадаємо, що Депай виступав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетіко, а зараз захищає кольори Корінтіанса. Крім цього, він є другим бомбардиром в історії збірної Нідерландів (46 голів), з якою брав бронзові медалі ЧС-2014.