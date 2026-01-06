Меркушина была основной на протяжении дорождественской части сезона. Однако сейчас ее "перебросили" на Кубок IBU, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.
Кто попал в заявку сборной?
В Оберхоф тренерский штаб везет пятеро украинок: Кристину Дмитренко, Елену Городную, Александру Меркушину, Дарью Чалык, а также впервые в сезоне олимпийскую чемпионку Юлию Джиму. Предыдущие три этапа лидер сборной пропускала из-за сломанного пальца.
Вместе с Меркушиной тоже в Германию, но в Арбер на менее престижные соревнования поедут Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Варвара Калита.
Когда смотреть следующий этап Кубка мира?
4-ый этап в Оберхофе продлится с 8 по 11 января.
- 8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины
- 9 января (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины
- 10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
Как Меркушина выступала в Кубке мира?
- В этом сезоне Анастасия откровенно не впечатляет результатами: как видно из официального профайла на сайте IBU, в личных дисциплинах она ни разу не смогла попасть хотя бы в 50 лучших.
- Так же далеко от призов или хотя бы цветочной церемонии оказывались и эстафетные команды с ее участием: 18-е место в миксте и 10-е в женской гонке в Хогфильцене.