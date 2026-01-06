Меркушина была основной на протяжении дорождественской части сезона. Однако сейчас ее "перебросили" на Кубок IBU, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.

Кто попал в заявку сборной?

В Оберхоф тренерский штаб везет пятеро украинок: Кристину Дмитренко, Елену Городную, Александру Меркушину, Дарью Чалык, а также впервые в сезоне олимпийскую чемпионку Юлию Джиму. Предыдущие три этапа лидер сборной пропускала из-за сломанного пальца.

Вместе с Меркушиной тоже в Германию, но в Арбер на менее престижные соревнования поедут Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Варвара Калита.

Когда смотреть следующий этап Кубка мира?

4-ый этап в Оберхофе продлится с 8 по 11 января.

8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины

9 января (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины

10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров

11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

Как Меркушина выступала в Кубке мира?