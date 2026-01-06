Меркушина була основною упродовж доріздвяної частини сезону. Проте зараз її "перекинули" на Кубок IBU, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Хто потрапив до заявки збірної?

До Обергофа тренерський штаб везе п'ятеро українок: ХристинуДмитренко, Олену Городну, Олександру Меркушину, Дарину Чалик, а також вперше у сезоні олімпійську чемпіонку Юлію Джиму. Попередні три етапи лідерка збірної пропускала через зламаний палець.

Разом з Меркушиною теж до Німеччини, але в Арбер на менш престижні змагання поїдуть Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна та Варвара Калита.

Коли дивитися наступний етап Кубка світу?

4-ий етап в Обергофі триватиме з 8 до 11 січня.

8 січня (15:10) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

9 січня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

10 січня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

10 січня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

11 січня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

11 січня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

Як Меркушина виступала у Кубку світу?