Олександра Меркушина в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відреагувала на дивну позицію Мартена Фуркада. До цього всього у Росії заявили, що француз хоче стати посередником між ними та IBU у темі повернення спортсменів країни-терориста до міжнародних змагань.

Як Меркушина відреагувала на проросійську позицію Фуркада?

Українська біатлоністка поділилась думками щодо слів шестиразового олімпійського чемпіона. Меркушина-молодша відкрито засудила слова легенди біатлону.

Я засуджую його рішення, хоча й розумію, що у своєму світі він намагається бути добряком і спасати "нужденних". Ми живемо в різних реальностях. Це як "ситий голодного не зрозуміє". Так само той, хто в безпеці, ніколи не збагне того, через що українці проходять щодня,

– сказала Меркушина.

Відзначимо, що 29 листопада стартував новий біатлонний сезон 2025 – 2026. Якраз жіноча естафета відкрила програму першого етапу у шведському Естерсунді. Меркушина-молодша була фінішеркою збірної України. Олександра вибила усі 10 мішеней та перетнула лінію лише 15-ю.

Що сказав Фуркад на захист росіян?

Мартен відверто розповідав, що тема відсторонення росіян та білорусів від змагань є дуже чутливою для нього темою. Фуркад наголосив, що він роками страждав від такого "жорсткого" рішення у сторону його ворожих колег по цеху.

"Ми живемо в суспільстві, яке більше не терпить компромісів чи нюансів. Ми рішуче засуджуємо Росію та водночас що ми страждаємо за цих спортсменів, які не несуть відповідальності за політичний вибір. Мій обов’язок у МОК – захищати спортсменів. Я роками страждав від того, що бачив, як їх покарали. На їхньому місці покарання за дії лідерів моєї країни було б для мене справжнім спустошенням", – процитувало слова Фуркада-молодшого видання Ski-nordique.net.

Слід додати, що це вже далеко не перша подібна проросійська заява від Фуркада. Раніше його старший брат Сімон також ставав на захист росіян. Брати Фуркади були "проти" відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань. Вони відкрито заявили, що "спорт поза політикою".

Як капітан збірної України прокоментував слова француза?

Першим на ці слова французького колишнього біатлоніста відреагував лідер і капітан чоловічої української збірної Дмитро Підручний.

Яким був, таким і залишився,

– лаконічно прокоментував українець.

До свого короткого коментаря Підручний додав емоджі клоуна.

До слова, у жовтні 2024-го року Фуркад-молодший хотів очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030. Але вже у лютому 2025-го Мартен відмовився від цієї ідеї. Про це повідомляло видання L'Equipe.