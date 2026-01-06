Меркушину "понизили" до Кубка IBU: сборная Украины по биатлону объявила состав

Опытная Анастасия Меркушина оказалась вне заявки Украины на этап Кубка мира в Оберхофе. Зато чемпионка Европы будет соревноваться на уровень ниже.

Меркушина была основной на протяжении дорождественской части сезона. Однако сейчас ее "перебросили" на Кубок IBU, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.

Смотрите также "Пытается спасать "нуждающихся": Меркушина разнесла пророссийскую позицию легенды биатлона

Кто попал в заявку сборной?

В Оберхоф тренерский штаб везет пятеро украинок: Кристину Дмитренко, Елену Городную, Александру Меркушину, Дарью Чалык, а также впервые в сезоне олимпийскую чемпионку Юлию Джиму. Предыдущие три этапа лидер сборной пропускала из-за сломанного пальца.

Вместе с Меркушиной тоже в Германию, но в Арбер на менее престижные соревнования поедут Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Варвара Калита.

Когда смотреть следующий этап Кубка мира?

4-ый этап в Оберхофе продлится с 8 по 11 января.

8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины

9 января (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины

10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров

11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

Как Меркушина выступала в Кубке мира?