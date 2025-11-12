Делал предложение, когда появился Месси: легендарный игрок попал в курьезное видео в Барселоне

Лионель Месси остается иконой Барселоны и главным кумиром для местных фанатов. Недавно аргентинцу удалось порадовать двух из них.

Довольно необычное стечение обстоятельств произошло на одной из улиц Барселоны. Один из интернет-пользователей опубликовал видео с Месси, сообщает 24 Канал.

Как Месси попал на романтическое видео?

На самом деле Лионеля не должно было быть на нем. Парень записывал на видео, как он делал предложение своей девушке. Та согласилась на его предложение и приняла большой букет.

Именно в тот момент, когда пара начала обниматься, на заднем фоне появился Месси. Аргентинец просто прошел мимо вместе с охранником, однако на памятном видео этот момент у парня останется.

Интересно. что молодожены обратили внимание на прохожего и узнали в нем Месси. В комментариях под видео шутили, что Месси испортил романтический момент.

Месси попал на задний фон: смотреть видео

Отметим, что Лионель как раз недавно посетил Барселону. Футболист Интер Майами посетил обновленный стадион "Камп Ноу", который "блаугранас" должны открыть в ближайшее время.

Что Месси сделал для Барселоны?