Робив пропозицію, коли з'явився Мессі: легендарний гравець потрапив у курйозне відео в Барселоні
- Ліонель Мессі випадково з'явився на романтичному відео під час прогулянки Барселоною.
- На ньому хлопець освідчувався своїй дівчині в коханні.
Ліонель Мессі залишається іконою Барселони та головним кумиром для місцевих фанатів. Нещодавно аргентинцю вдалось потішити їх обох.
Доволі незвичайний збіг обставин відбувся на одній із вулиць Барселони. Один із інтернет-користувачів опублікував відео із Мессі, повідомляє 24 Канал.
Як Мессі потрапив на романтичне відео?
Насправді Ліонеля не мало бути на ньому. Хлопець записував на відео, як він освідчувався своїй дівчині. Та погодилась на його пропозицію і прийняла великий букет.
Саме в той момент, коли пара почала обійматися, на задньому фоні з'явився Мессі. Аргентинець просто пройшов повз разом із охоронцем, проте на пам'ятному відео цей момент у хлопця залишиться.
Цікаво, що молодята звернули увагу на перехожого та впізнали у ньому Мессі. У коментарях під відео жартували, що Мессі зіпсував романтичний момент.
Мессі потрапив на задній фон: дивитися відео
Зазначимо, що Ліонель якраз нещодавно завітав у Барселону. Футболіст Інтер Маямі відвідав оновлений стадіон "Камп Ноу", який "блаугранас" мають відкрити найближчим часом.
Що Мессі зробив для Барселони?
- Аргентинець став справжньою легендою каталонського клубу, якому він віддав близько 20 років. Лео перейшов в академію команди у 2000-му і вже за три роки дебютував за Барсу на професійному рівні.
- Мессі награв аж 778 матчів за "блаугранас", оформивши 672 голи. Це робить його найкращим бомбардиром в історії клубу.
- Разом із Барсою Ліонель виграв 34 трофеї, в тому числі десять чемпіонств та чотири Ліги чемпіонів. Пізніше аргентинець пограв за ПСЖ, а з 2023 року виступає за Інтер Маямі.
- Ліонель є рекордсменом за кількістю нагород "Золотий м'яч". Також форвард забив аж 114 голів за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу (2022) та двічі переможцем Копа Америка (2021, 2024).
- Нещодавно Мессі висловився про виступ на чемпіонаті світу-2026. Лео не виключає, що може пропустити Мундіаль у США, Канаді та Мексиці.