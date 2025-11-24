Месси переписал историю футбола, установив фантастический рекорд

В ночь с 23 на 24 ноября состоялись матчи 1/4 финала МЛС-2025. В одном из них Цинциннатти дома принимал Интер Майами.

Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0. Главным героем встречи стал капитан "цапель" Лионель Месси, пишет 24 Канал.

Какое достижение покорилось Месси?

Аргентинец был вовлечен в каждый гол своей команды. Сначала он забил сам, а уже во втором тайме отдал три результативные передачи на своих партнеров.

Благодаря этому он довел свое общее количество голевых пасов в карьере до 404. Это позволило Месси повторить абсолютный рекорд мирового футбола, которым владел Ференц Пушкаш.

Теперь он делит пальму первенства с легендарным венгром. Правда, все результативные действия аргентинца можно подтвердить официальными протоколами, чего нельзя сказать о бывшем форварде Реала.

Все результативные действия Месси в матче с Цинцинатти: смотрите видео

По данным FootballOne, Месси стал первым футболистом в истории, который достиг отметки в 1300 результативных действий. У его принципиального соперника и ближайшего преследователя Криштиану Роналду – 1213.

К слову. Накануне португалец забил сумасшедший гол ударом через себя. Им он поставил точку в матче Аль-Наср – Аль-Халидж, который завершился со счетом 4:1.

Отметим, что единоличным лидером Лионель может стать уже 29 ноября. В полуфинальном противостоянии МЛС его команда будет играть против Нью-Йорк Сити. Игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Что известно о карьере Месси в США?

Аргентинец стал игроком Интер Майами в июле 2023 года.

Он провел за "цапель" 86 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 41 ассист, став лучшим бомбардиром и ассистентом клуба.

Помог команде добыть свои первые трофеи в истории – Кубок лиг и чемпионство в регулярном чемпионате.

Его действующее соглашение с американским клубом рассчитано до конца 2028 года.

Напомним, что в октябре Месси покорился еще один исторический рекорд. Он стал лучшим ассистентом в матчах за национальные сборные.