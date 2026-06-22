Матч против Австрии стал особенным для капитана "альбиселесте". Несмотря на нереализованный пенальти в начале встречи, именно его точные удары принесли аргентинцам победу и новый исторический рекорд, сообщает "24 Канал".

Смотрите также Мировой рекорд в Аргентине: Месси установили самый большой в мире памятник

Аргентина – Австрия 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Аргентина могла выйти вперед уже в начале матча. Лаутаро Мартинес выскочил один на один с вратарем, но был остановлен двойным подкатом защитников Австрии. Сначала арбитр не заметил нарушения, однако после просмотра VAR назначил пенальти.

К отметке подошел Лионель Месси, однако неожиданно пробил мимо ворот. Впрочем, неудача не выбила лидера аргентинцев из колеи. На 38-й минуте удача всё же улыбнулась легенде — после передачи Науэля Молины он нанёс точный удар из пределов штрафной площадки.

Гол Месси в ворота Австрии: смотрите видео от Megogo

Этот гол стал для Месси 17-м на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Месси забил во второй раз

После перерыва команда Лионеля Скалони контролировала ход игры и не позволяла сопернику создавать много опасных моментов. Лучший шанс у Австрии был у Марселя Забитцера, но его удар уверенно парировал Эмилиано Мартинес.

Подопечные Ральфа Рангника пытались добавить агрессии и чаще угрожать воротам соперника, однако аргентинцы действовали максимально прагматично. В конце встречи "Альбиселесте" ещё раз вышли в контратаку, которую точным ударом завершил Лионелель Месси. Победа Аргентины 2:0.

Месси вышел в лидеры ЧМ-2026 по количеству забитых мячей — их уже пять.

Благодаря этому успеху Аргентина досрочно гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Южноамериканцам осталось сыграть ещё один матч с Иорданией, который не будет иметь для них турнирного значения.